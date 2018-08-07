小区水质异常 30秒内报警

晨报记者谢克伟报道 记者昨天从上海城投水务供水分公司获悉，一种小区水质快速监测装置已经在沪上19个小区内安装，并进行在线监测，若出现二次供水设施水池或水箱等水质不达标等异常情况，最多30秒可报警给区域内的“水管家”，并得到及时处置。这是沪上首次启用二次供水设施实时在线监测系统。

据悉，二次供水设施改造被列入市政府实事项目。截至2017年底，中心城区改造任务基本完成，累计完成1.75亿平方米； 郊区2017年全面启动二次供水设施改造，去年年底完成1500万平方米，计划今年年底前完成4500万平方米。

上海城投水务供水分公司目前接管了4000多个小区的二次供水设施，即使四五百名“水管家”连轴转，也只能基本保证每个季度为这些设施做一次深度“体检”。如果到下一次“体检”前，某个水池或水箱出现了水质不达标等异常情况，很难及时发现。

快速监测装置主体是一个不锈钢盒子，盒子里面放置着数台检测装置及传感器，水箱内的水通过一根检测管道进入检测仪器，总氯、水温、pH值、浊度等水质数据便被迅速计算出来，随即可传到管理平台。

据透露，二次供水设施实时在线监测系统今年将覆盖60余个上海城投水务供水分公司接管的小区，未来将逐步推广至全市二次供水的管理养护。