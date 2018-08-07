严防高温中暑及安全生产事件-市政府办公厅下发通知：用人单位适当减轻劳动强度，工会加强监督检查，维护劳动者合法权益

记者 谢克伟

晨报讯 据气象部门预报，未来10天，上海将出现持续高温天气，极端最高温37-38℃。上海市政府办公厅昨日下发通知，要求各区、各部门、各单位认真落实市委、市政府有关应对高温天气的部署，以对人民、对城市高度负责的态度，按照城市精细化管理的要求，加强高温防范应对，努力减轻高温天气对城市运行、市民生活、劳动者健康和生产安全的影响。

通知要求，用人单位要严格执行国家相关部门发布的《防暑降温措施管理办法》和本市的相关规定，尽力改善劳动条件，合理安排高温季节工作计划，适当减轻劳动强度，减少高温时段室外作业时间，落实各项措施，严格防止发生高温中暑和安全生产事件。安全监管和各行业主管部门以及工会组织要加强对防暑降温措施落实情况的监督检查，消除事故隐患，有效维护劳动者合法权益和人身安全。

供电、供水、供气等部门、单位要针对夏季供应高峰，进一步细化迎峰度夏方案，并加强应急力量准备，及时处理各种故障，确保用水、用电、用气正常和安全。农业部门要指导农业生产单位针对高温蔬菜淡季，加强农作物、在田蔬菜生产管理。商务部门要加强市场监测，引导企业搞好货源组织，确保蔬菜等农副产品供应。绿化市容部门要加强垃圾清理，确保环境卫生。旅游部门要指导景区落实必要的防暑应急措施。食品药品监管部门要加大监管力度，确保食品安全。卫生计生部门要加强医疗机构门急诊医护力量的配置，搞好中暑等病人的救治。