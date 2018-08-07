一带一路，合作共赢的可持续发展之路

来源：人民日报客户端

日前在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛上，习近平主席发表重要讲话指出，我们将继续大力推进“一带一路”建设，为各国经济社会发展、落实2030年议程开辟新空间。共建“一带一路”，是习近平主席此次亚非之行中的高频词。自2013年提出以来，秉持共商共建共享原则的“一带一路”倡议应者云集，从理念化为行动，从愿景变为现实，释放出双边、多边经济合作的巨大潜力，造福越来越多的国家和人民，为人类社会发展擘画出一条合作共赢的可持续发展之路。

战略对接，有助于释放更多经济合作潜力

从北京到阿布扎比，从达喀尔到约翰内斯堡，习近平主席此次亚非之行再次将热情似火的中东和非洲与中国紧密相连，“一带一路”则成为深化中国同到访国合作的最佳纽带，为双方加强发展战略对接、发挥经济互补优势、拓展新的合作空间搭建了广阔平台。

阿联酋副总统兼总理穆罕默德表示，今天，中国正引领世界重启丝绸之路，“一带一路”倡议受到国际社会广泛支持。阿联酋愿继续积极参与“一带一路”合作。卢旺达总统卡加梅表示，卢旺达是内陆国家，“一带一路”和互联互通为卢旺达带来了发展新机遇。

南非是共建“一带一路”对接非洲先行先试示范国家，中南两国在投资、科研、朝阳产业等领域的合作新举措令人充满期待。南非—中国友好协会会长曼尼·迪皮科对本报记者表示，“一带一路”已成为非洲大陆经济发展的关键词，非洲国家期待搭上与中国共同发展的快车。“‘一带一路’让不同国家间基础设施更加联通、资金更加流通、民心更加相通。习近平主席此次对南非的访问加强了南中两国发展战略对接，为南非经济发展注入强劲动力，这对南非和其他非洲国家而言都是重大机遇。”

习近平主席访问期间，中国与塞内加尔、卢旺达签署了共建“一带一路”谅解备忘录，同毛里求斯就尽快签署“一带一路”协议达成共识，中非合作再添新平台。中国驻南非大使林松添表示，非洲是“一带一路”的重要节点，“一带一路”建设将给中非合作发展带来前所未有的新机遇。

在接受中国媒体采访时，塞内加尔总统萨勒表示，他非常赞赏“一带一路”倡议，因为“‘一带一路’跨越大洋和大陆，连接世界各国人民”。塞内加尔国际问题专家、外交官赛杜·努胡称赞道：“‘一带一路’是中国与世界分享发展机遇的伟大倡议，塞内加尔成为第一个与中国签署‘一带一路’合作文件的西非国家，这将大大有助于‘振兴塞内加尔计划’的实施。”

非洲新闻电视台报道称，中国一直致力于建设开放型经济，如今在全球形成了共建“一带一路”的强劲势头，越来越多的国家在分享共建“一带一路”的红利中感受到，该倡议有助于释放更多经济合作潜力，推动世界经济朝着更加均衡、包容和可持续的方向发展。

共同逐梦，为更多国家和人民带来福祉

“让共建‘一带一路’成果惠及更多国家和人民”，习近平主席的话语掷地有声。随着各国积极对接“一带一路”倡议，一个又一个共同逐梦、携手合作的精彩故事不断上演，“一带一路”这一世纪工程必将造福更多人民。

“中国企业的到来改变了我的命运。”来自刚果（金）的帕特里克·姆布伊真诚地对本报记者说。10年前，姆布伊苦于国内战火流离，从刚果（金）来到南非，但因为找不到工作，生活一度穷困潦倒。2010年，中国一汽在约翰内斯堡设厂，姆布伊应聘进入工厂工作。

在工厂，姆布伊接受了中国技师的专业培训，很快便掌握了检修车辆的技能。经过几年的发展，一汽在南非逐渐成为年产卡车1000多辆的明星企业，姆布伊也成长为工厂的得力干将。在众多中国同事的帮助下，再加上自己的勤奋工作，如今姆布伊已经实现了自己的“安居梦”，一家7口住进了离工厂不远的宽敞的大房子里。“这都是因为中国企业。”姆布伊笑得很灿烂：“我要努力工作，还要学习中文，为自己和家人的未来奋斗！”

南非独立传媒行政主管泽娜蕾哈·巴勒迪斯对本报记者表示，“一带一路”倡议对于推动基础设施建设和互联互通具有重要意义，各国积极将自身发展战略与“一带一路”倡议对接，实现共同发展，不仅改变了自己国家的面貌，也推动了个体命运的改变。

“‘一带一路’为我们年轻人创造了更多机会，”20岁的塞内加尔学生扎耶德·卡赫用流利的中文告诉记者，得益于塞中两国近年来日益增多的人文交流项目，他得到了前往中国大学就读的机会。他说，“塞中两国越来越多的务实合作为我们创造了个人发展的新平台，相信以‘一带一路’为纽带，塞内加尔和中国人民会越走越近、越走越亲”。

达喀尔大学经济学教授巴西鲁对本报记者感叹说，“一带一路”倡议已经转化为实实在在的行动，务实合作成果丰硕，惠及当地人民。曾经多次前往中国的南非标准银行总裁苏卡尼·雅巴舍对“一带一路”倡议自提出以来所取得的成果表示赞赏：“5年来的建设发展历程，让越来越多的国家意识到‘一带一路’建设的深远意义，人们幸福感的提升说明了一切。”

互利共赢，为构建人类命运共同体注入新动力

“共建‘一带一路’倡议秉持共商共建共享原则，源于中国，属于世界”，习近平主席的话语展现出中国一以贯之建设开放型经济、分享发展红利的信念，汇聚共建“一带一路”合力，为构建人类命运共同体注入新动力。

英国著名历史学家、牛津大学学者彼得·弗兰科潘在其著作《丝绸之路：一部全新的世界史》中写道，“一带一路”倡议是为了造福天下这一共同事业而提出的，是一个“深度合作的黄金机遇”。他同时写道，“习近平主席在2013年提出的‘一带一路’倡议以及中国为此做出的巨大投入，都充分表明中国在为未来着想。”

金砖国家新开发银行非洲区域中心主任拉祖玛对本报记者表示，“一带一路”建设成果丰硕，中国通过这一伟大倡议为新兴市场国家和发展中国家实现共同发展创造了宝贵机遇。“非洲是世界上发展中国家最集中的大陆，通过与‘一带一路’进行对接，越来越多的非洲国家基础设施得到改善，经济发展迸发出新的活力。”

塞内加尔主流报纸《太阳报》刊发题为《塞中两国肩并肩》的文章称，“一带一路”倡议具有很强的包容性和开放性，并且已经成为不同国家之间密切往来、实现互利共赢的有效途径。塞内加尔非常荣幸能成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家，相信未来会有越来越多的国家和地区参与到共建“一带一路”中来。

“‘一带一路’是目前前景最好的国际合作平台之一。”达喀尔大学新闻学院教授卡德尔·迪奥普对本报记者说，“‘一带一路’建设不仅加强了不同地区和人民之间的互联互通，而且促进了全球自由贸易的发展，对于发展中国家经济发展有重要意义，有效推动了非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程目标的实现。”

正如卡加梅总统所言，“一带一路”倡议为包括非洲在内的全世界带来发展，形成共赢。志之所趋，无远弗届。随着共建“一带一路”伙伴网络日益壮大，各国将在更高质量、更高水平上实现合作共赢、共同发展，中国梦将与世界梦日益交相辉映，一个路路相连、美美与共的世界不再遥远。（网站首页图：新华社图片）