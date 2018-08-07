哥大校草、95后霸道CEO、战神马健瑞：只给自己打7分

顾静雯

这个被贴上多重标签的95后大男孩，在媒体的描述中，他是美国哥伦比亚大学的校草，是问鼎《一站到底》节目的“战神”；在粉丝口中，他是明明可以靠颜值，偏偏要靠才华的男神；在员工心中，他是要求严格的“霸道CEO”。

《一站到底》节目中的出色表现，使得马健瑞被人熟知。这个不习惯在镜头面前表现自己的男生，还在读研究生一年级。近一年来他选择把重心放在创业上，创立了蹄子科技，研发了“小黑卡”。相比同龄人，他更早的明白自己想要什么。

只给自己打“7分”的霸道CEO

刚入驻北京中关村留学生创业大厦的马健瑞和他的团队正在筹备相关工作和开展招聘工作。在这位95后CEO坦言，最喜欢和有把事情做好的执念的人共事，因为他也是这样的人。

当被问到给自己这个CEO打多少分时，马健瑞不好意思的笑了，只给自己评了7分。“首先，1分少在我缺乏对员工的鼓励，很多员工吐槽过。1分是因为我是个工作狂，严格规划好自己每天的工作计划，无形中也会给员工增加了工作负担，可以说有些霸道了。最后1分呢，是因为我的资历还太浅。”

这3分的不足，马健瑞还是很有信心去不断的加上的。他希望自己创办的“蹄子科技”在3年之内，打造成为一个靠谱、扎实、让家长信赖的龙头企业。虽然被员工吐槽“霸道”，但这个年轻的创业者对员工有着更为宽容的原则，他期待营造出一个有“家”的感觉的工作环境。“如果员工有一天说要离开，我会尊重他的意见。如果在外面工作得不顺，公司依然欢迎他们回来。”。他把公司定义成“霸道的家”，一方面对工作敬业严苛，一方面又希望能把公司打造成让员工集体依赖的温馨的家。

研发“小黑卡”守护留学生活每个瞬间

马健瑞目前在做留学生安全保障项目，主要是通过智能硬件来帮助学生在日常生活中及遇到危险时使用。目前已经与海外超过167所高校警力系统完成直连，学生在遇到危险时可以通过“小黑卡”将持续定位信息，周围环境录音及定位楼层等有效报警信息，直接发送给学校警力系统及其紧急联系人，同时后台也会24小时实时监控报警及救援情况，及时将信息反馈给家长。

感慨于近年来留学生的安全问题，希望每一个留学生的父母都可以放心，本身就是留学生的马健瑞有了研发小黑卡的想法 。在互联网技术催生的创业大潮里，他希望去填补国外市场关于留学生安全保障方面的空白，日后可以进一步应用到海外旅游市场，保障每一个国人在海外的安全。

“撕掉标签 我希望我只是个学生”

“学霸”、“战神”、“哥大校草”、“创业者”、“歌手”，这些标签中，马健瑞说最想撕下的是“创业者”。参加了大大小小的活动和路演中，他总是年龄最小的，甚至还会遇见“50后”的前辈在和他一起同台竞技。创业是复杂而辛苦的，不会因为你是95后，或者是所谓的学霸、校草头衔而多一些厚待。

马健瑞说，自己最想被公众记住的标签是“学生”，一名普通的学生。学生不仅代表着一种身份，更代表着一种心态。他准备哥大土木工程毕业后，继续攻读商科类的“第二硕士”，辅助自己的创业之路。除了研究生的身份，马健瑞更多的还是在追求一种单纯、炙热的心态去做事、创业、待人。