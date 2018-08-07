九江:打造长江“最美岸线”

湖北日报 2018-08-06 14:04:29

绿树环绕，锦鲤戏水，碧莲飘香，人造瀑布从小假山潺潺流下……

你能想到这样的美景，是一家石化公司的厂内污水排放观察池吗？

8月5日，“大江奔流”采访团来到中国石化九江公司，副总经理陈齐全说，池中水全部来自其公司污水处理厂，水质已达III类，可直排长江。

观察池边，一块电子显示屏格外打眼，屏幕右边跳动的数字为与国家和江西省环保部门连接的实时在线数据，屏幕左边是对照的国家控制指标。从数据上可以看出，九江石化的水质控制指标几乎都是国家标准的一半甚至更低。

“环境好不好，鱼儿告诉你，它们是最好的‘环境监测师’。”陈齐全自豪地告诉大家，九江石化坐落在庐山脚下、长江之滨、鄱阳湖畔，1980年10月建成投产，占地面积4.08平方公里，是长江沿岸最大体量也是最敏感的化工企业之一。近年来，该公司倾力培育绿色低碳智能工厂，企业污水外排水质控制指标屡创历史最好水平，环保设施和基础管理已达到国内石化行业一流水平，2017年被工信部评为首批绿色工厂。

这是江西省秉承绿色发展理念，还长江一波碧水的一个缩影。

数据显示，江西是长江经济带各省市生态环境最优地区之一，森林覆盖率63%以上，居沿江省市第一位；经鄱阳湖调蓄注入长江的水量年均达1457亿立方米，占长江总水量的15.5%，在长江流域中发挥着巨大的调蓄洪水和保护生物多样性等特殊生态功能。

而九江市独拥江西省152公里长江岸线，江段自然繁忙。然而，曾经粗放的发展方式，影响了沿岸的生态环境带。

在“共抓大保护，不搞大开发”的共识下，九江市把修复长江生态环境摆在压倒性位置，加强岸线环境整治，拆码头、迁工厂、复绿地，一段水美、岸美、产业美、环境美的长江“最美岸线”正在生成。

瑞昌港是长江入赣第一港，在这个不足20公里的岸线上，曾经密布着50多个小码头、小工厂。

“过去，到处是砂石厂、砖瓦厂，‘晴天一身土，雨天一身泥’。”50多岁的朱巨宝是九江市下属的瑞昌市码头镇朱湖村村民，谈起岸线环境的变化，感受颇深。环境好了，他每天早上都和老伴到江边散步。

“经集中整治整合，现只剩下19个码头50个泊位。”瑞昌市长江综合保护区负责人聂栋梁表示，为打造长江“最美岸线”，该市共拆除24个码头27个泊位，并将原来的10个小、散码头整合成1个矿产品码头，节约岸线2000多米。与此同时，成立长江港务公司，统一负责码头经营管理，“黄金岸线”继续发挥“黄金效益”。

拔掉了插在江堤上的“刺”，接下来是为大堤“疗伤”。聂栋梁透露，近年来九江市投资2亿元实施长江瑞昌段生态修复工程，按照“堤外江滩湿地，堤内生态花园”的设计理念，打造19.5公里的沿江景观带。目前，岸线修复及前期复绿工作已完成，新增复绿面积2000亩，为“一湖清水”向东流，构筑了长江中下游生态安全屏障。

湖北日报全媒记者 郭习松