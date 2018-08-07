【央视快评】让爱国奉献精神成为新时代的价值追求

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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对王继才同志先进事迹作出重要指示强调，王继才同志守岛卫国32年，用无怨无悔的坚守和付出，在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。我们要大力倡导这种爱国奉献精神，使之成为新时代奋斗者的价值追求。

习近平总书记的重要指示，对于我们以王继才同志为榜样，大力倡导爱国奉献精神，培育和践行社会主义核心价值观，具有极其重要的指导意义。王继才生前是江苏省灌云县开山岛民兵哨所所长。1986年，26岁的王继才接受了守岛任务，从此与妻子以海岛为家，与孤独相伴，把青春年华全部献给了祖国的海防事业。今年7月27日，王继才在执勤时突发疾病，经抢救无效去世，年仅58岁。

王继才夫妇32年坚守海岛的动力源于内心朴素的爱国情怀和奉献精神。正是对国家的挚爱让王继才夫妇数十年如一日，在“与世隔绝”的小岛上抵抗住了常人难以忍受的艰难环境，始终守卫着祖国的边哨。没有气壮山河的豪言，也没有惊天动地的壮举，但王继才朴实的话语最好地诠释了爱国奉献的精神：“家就是岛，岛就是国。”

爱国奉献不只是一种情怀，更表现为理想的坚持与责任的担当，这应当成为新时代奋斗者的精神底色。我们看到，面对这一艰巨的任务，有人当了逃兵，王继才却毅然扛起了重任，一干就是32年，将自己最好的青春年华奉献给了祖国的海防事业。我们还看到，面对“蛇头”金钱的诱惑、商人美色的勾引和暴力的威胁，王继才始终“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，捍卫着海防的光荣使命。我们同样看到，海归战略科学家黄大年、优秀县委书记廖俊波、“太行新愚公”李保国……这些和王继才一样的时代楷模以坚守笃行勇于奉献的精神在平凡的岗位上创造了不平凡的业绩，在岁月的深处写下崇高与伟大，充分彰显了新时代奋斗者的品格与力量。

让爱国奉献成为新时代奋斗者的价值取向，还要创造有利于奋斗者成长的舞台和环境。习近平总书记在指示中强调，对像王继才同志那样长期在艰苦岗位甘于奉献的同志，各级组织要积极主动帮助他们解决实际困难，在思想、工作和生活上给予更多关心爱护。我们要认真贯彻落实总书记的指示要求，既要善于发现王继才这样的幕后英雄，给予他们应有的重视和优待，决不让老实人吃亏；又要为奋斗者搭台，为奉献者撑腰，在全社会营造出人人热爱奋斗人人乐于奉献的大环境。

小水滴，一滴滴，汇成江河千万里。一个国家、一个民族的生存和发展，需要千千万万个脚踏实地的奋斗者和默默耕耘的奉献者。我们要积极响应习近平总书记的号召，像王继才那样在各自岗位上坚守平凡甘于奉献，事不避难勇于担当，把爱国之情、报国之志融入祖国改革发展的伟大事业之中、融入人民创造历史的伟大奋斗之中，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的智慧和力量。