社评：唱衰中国的人和力量都将是历史笑柄

最近一段时间，一些西方媒体宣扬中国面临“很大压力”，俨然中国遭遇了“多重危机”的样子。这种论调通过各种途径向中国互联网上渗透，在一些小圈子里引起了反响。

西方的那些意识形态斗士巴不得中国出问题，他们的观察受到这种愿望的扭曲，看中国什么都像是“失序”的迹象。连个别人发表不负责任的文章，互联网上又出一个舆论事件这些在过去司空见惯的事情，他们也隆重点评，渲染它们的“不寻常”。

然而中国哪像他们说的那么脆弱。远的不说，仅仅最近20年，中国经历了难以历数的各种压力。从国企职工下岗，到环境污染给经济发展敲响警钟;从法轮功带来挑战，到新疆暴恐袭击出现向其他地方蔓延的势头;从邻避事件引发的街头抗议活动升级，到互联网舆论事件带来的一次次冲击，所有这一切都是中国治理曾经面对的新难题，被预言中国很难迈得过去。

然而回头看，中国是不是成功抑制住了那些问题的发酵呢？再看今天，把我们当下的治理能力和手段与过去相比，把当前的问题也与当时的问题相比，我们对克服、管控当前问题是否应当更多一些信心呢？

现在互联网上不时流出一两个某地发生小型群体事件的视频，那些群体事件与当初厦门、大连、什邡的大规模邻避抗议事件能够比得了吗？前些年发生过多起恶性袭警事件，一些公知带头在互联网上煽动对袭警者的支持与同情，这种事情当前是否大幅减少了呢？还有持续严重雾霾、生态灾难引发公众愤怒，小型自然灾害和管理失误导致大规模人员伤亡震动社会，这些情况是否也在减少呢？

说中国现在面临比过去更多的压力，这属于拍脑袋式的判断，或者是别有用心的引导。这种情况得不到现实和数据的支持。

我们认为，中国当下的治理是平稳的，十八大以来国家致力于解决一些公众高度关注的问题，取得了明显效果。比如反腐败成绩突出，经济调结构、去产能有了实质推动，治理污染成果显现，社会公平建设也迈出了一些大步子。

当然，中国不是没有问题，事实上，老问题缓解了，新问题就会冒出来，这是中国社会运行的常态。

我们注意到，中国经济当前的动能显得不够突出，社会似乎缺少一些兴奋度。另外前些年一些地方各行其是的涣散局面消除了，但是现在有的地方和基层积极性不高又成了新问题。

解决这些新问题，活跃经济恐怕是最重要的驱动。为此需要有释放社会活力的其他政策相配套。我们认为，中国发展经济潜力巨大，这是很真实的，党和政府又有激发社会活力的充分经验，因此在这方面有所作为对这个国家来说不是件难事。

让企业有投资的更多意愿，让民众有更多挣钱的机会，让各行各业的从业者能够不断涨工资，经济保持繁荣，社会多些乐观，那样的话，什么贸易战，什么西方的指责，什么互联网上又冒出一个轰动的舆论事件，这些都不在话下。

从上世纪90年代开始，西方舆论冒出一波又一波的“中国崩溃论”，但是想看中国笑话的人自己都成了笑话。今天“中国压力论”的制造者又在看错中国的形势，以为中国这个社会“什么都怕”，是一副只能在无菌室里生存的弱体格。

然而过去的历史已经证明了中国社会强大的承受力，随着中国综合实力的提升，也因为我们看遍世界各种发展道路的短板，这个国家的政治自信不断夯实，它对各种问题的承受力也注定是与日俱增的。凡在这方面形成误判并依此行动的人和力量，都将付出各自的代价。