孟加拉国严重交通事故引抗议拟对故意制造死亡司机处死刑

晨报记者 徐惠芬 综合报道

孟加拉国交通事故频发，日前发生的一起严重交通事故，更是让民众的不满达到高峰，引发多日抗议，让首都达卡陷入混乱。

据法新社报道，为了安抚抗议人群，孟加拉国政府6日保证，将出台新法，对故意制造道路死亡的司机处以死刑。

孟加拉国法律和司法部长安尼苏尔·胡克6日接受法新社采访时称，内阁已经通过了一条新法规，如果调查发现司机故意造成交通死亡，将对肇事司机处以死刑。

孟加拉国政府考虑引入新法，是为了让持续多日的抗议活动有所缓和。在刚刚过去的9天时间里，孟加拉国爆发了大规模的抗议游行，成百上千的学生加入抗议者行列，让首都陷入了瘫痪。

抗议活动爆发的导火线是一起严重的交通事故。7月29日，达卡国际机场路发生一起交通事故。一辆超速的巴士冲向一群学生，造成两名学生死亡，9名学生受伤。

事发当天，达卡市爆发抗议，愤怒的民众走上街头，要求政府加强交通管理，减少车祸发生率。抗议活动持续了一周多时间，抗议活动范围从最初的涉事路段扩大到城市中心和主要交通路口，并从最开始的和平有序发展为暴力冲突。

4日，抗议者与警察发生冲突，之后警察向抗议人群发射催泪弹和橡皮子弹，造成超过100人受伤。5日，冲突继续，抗议人群开始围堵执政党的办公场所，遭到警方强行驱散。

孟加拉国交通事故频发。统计数据显示，该国每年死于交通事故的受害者多达1.2万人，其中达卡市去年就有4200多人丧生。而今年截至目前，达卡已有约2500人因交通事故死亡。

据了解，车辆陈旧、缺乏保养维修、司机安全观念不强、疲劳驾驶以及道路基础设施不足是车祸频发的重要原因。

一名参与游行的学生称，孟加拉国交通事故频发，重要原因之一就是巴士司机并没有固定工资，而是以载客人数多寡来计算佣金，为此司机们往往连续工作很长时间，导致疲劳驾驶。

此外，由于缺乏有效监管，运输行业腐败滋生，黑车横行。许多从业者既无牌照也无驾照，交通安全十分堪忧。

7月29日的车祸发生，据称就是私人巴士司机为争夺乘客而引发的。美联社称，事发时两车处于“竞速”状态，似乎是为争夺乘客。其中一辆车失控后竟开上人行道，学生避无可避，导致惨剧发生。

为了安抚愤怒的抗议者，除了考虑引入新法，孟加拉国交通部门还开始对无证驾驶和未满法定年龄的驾驶人员展开法律行动。