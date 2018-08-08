立秋时分变盘窗口打开

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市高开高走，虽在10点左右一度回落翻绿，但随后就被买盘重新推高，盘中可燃冰、采掘服务、氟化工等板块涨幅居前，午后股指全面走强，一大批错杀股大幅上扬，最后沪市上涨74点，涨幅2.74%。

药企并购透出新机遇

据不完全统计，在今年前7个月里，共有96家A股上市药企进行了167起并购，交易总金额达387亿元。这些并购涉及医药健康的各个细分领域，其中尤以医院和大品种药物资产最受欢迎，各大药企争相“抢购”。

其中透出的逻辑便是，在行业中强者云集的情况下，大多数医药企业已不再将扩展业务面作为优先考量，而是更多地专注于增强自身主营业务的硬实力。无论是医院资产，还是大品种药物，都是一家药企硬实力的重要组成部分，因此也成为各家药企“紧盯”的目标。

焦炭价格加速上涨

7月中旬以来，焦炭价格加速上涨。继上周五焦炭主力合约J1809大涨5.47%后，周一继续大幅走高，盘中一度突破2500元/吨，并再创年内新高。

近期焦炭环保政策持续升级，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》再次提出严禁新增焦化产能、加大独立焦化企业淘汰力度、针对焦化等高排放行业实施错峰生产等措施。

据统计，此次蓝天保卫战涉及的城市2017年焦炭产量合计超2.0亿吨，占全国焦炭产量的46%以上。事实上，数据显示，焦炭产量自2013年达到峰值4.8亿吨后就不断下降，2017年焦炭产量只有4.3亿吨。

立秋时分变盘向上

消息面上，14家基金公司旗下申报的养老目标基金已经正式获得证监会的发行批文。这意味着，行动较快的基金公司可能昨日就能发布产品招募文件，最快速度可能本周就能进入发行。

参考美国市场经验，养老目标基金将成为个人养老金账户最主要的配置标的。美国第三支柱的IRA账户成立于1974年，到2017年末规模达到8.6万亿美元，其中4.7万亿美元投资于共同基金。未来中国的养老目标基金每年可新增规模3000亿元至4000亿元。

养老目标基金的获批发行对于资本市场有重要意义，将为A股市场引入万亿元增量资金，也有火线救市意味。

技术上，昨天大盘果然在立秋时分变盘向上，希望后面能得到成交量的支持，只要成交量不明显萎缩，大盘就会有上行动力，一大批超跌股也将有进一步回抽的要求。