风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

据美国财经媒体CNBC报道，摩根士丹利（NYSE:MS）的首席股票策略师迈克尔·威尔森认为，美国股市正在进入一个毁灭性的阶段。

“纳指可能会回调15%以上，而标普500指数则很可能会下跌10%左右。”威尔森近日表示。

“什么，回调15%就是毁灭性的？”娇娇看到这个新闻马上惊呼起来，要知道我大A回调起来可是没有边的。

“美股上涨了这么多，这么久，回调一下实属正常。”华风说。威尔森将标普500指数的年底目标设定为2750点，与该指数在1月26日触及的2872点的历史高点相比低了4%，与其当前水平相比则低了3%左右。如果放在A股真的不算什么。

“华尔街有句名言：平庸的交易者用技术交易，顶尖的交易者用信念交易。这句话充分说明平庸的交易者和交易大师的差别不在于技术的高低，而在于交易信念和交易内功上。威尔森认为美股回调只是从技术的角度，但他不看美股会大跌则是有信念支持的。”高智道。美股即便在最困难的2008年金融危机时，也没有让投资者失望，在完成探底回升后，走出了十年大牛市，这在其他任何一个国家的资本市场都是不可能完成的“任务”。

“其实，炒股的人信心真的很重要。”郁教授说。如果你一进市场就担心股票会下跌，那股市怎么会好？中国证监会前主席周正庆说过，如果谁买A股都是吃套，说明市场出问题了，所以中国的证券市场首先要给投资者一个良好的预期。

“虽然外部因素还不明朗，但在政策微调信号出现之后，沪深两市还在萎靡不振，就说明投资者的交易信念是多么重要。一个顶尖的交易者应该用信念交易，如果这个时候面对不断创新低的估值水平看不见长远的投资机会，那是极其短视的。周二股指大涨，令很多人踏空。”高智道。投资大师芒格说过，我从来不在别人恐慌时离场，我把每一次暴跌都看成机会。此话甚有理。周二股市一根旱地拔葱式阳线已经说明信念、信心的重要。

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