美元对多币种走强，晨报记者全方位调查民生影响-支招境外衣食住行缓解汇率波动影响

晨报记者 李 俊 见习记者 商依琳 王禹心 罗佳明 杨晓东 石佳盈

今年以来，美元持续走强。眼下正逢暑期，市民不管是出境旅游，还是游学海淘，都受到一定程度的影响。如何应对这一新变化？晨报记者分别从衣食住行领域进行了深入采访和支招。

旅游

团费未受汇率波及

“10天前还是6.7的，今朝6.8了呀。”昨天下午在中行静安支行，为全家8月中旬美国西部游前来换汇的章阿姨有几分懊悔，“旅游日子很早定下的，如果6月底换汇锁定汇率，能省下不少钱呢。”记者了解到，暑期作为出境游高峰期之一，包括汇率的波动让很多市民开始担心，出境游会否面临涨价的风险。好在只是换现钞受到小幅影响，记者调查发现，暑期出游的旅行产品、机票等并未因汇率变动而出现大幅上涨。

中旅的工作人员告诉记者，作为消费者最为敏感的价格因素，如果涨价就意味着会失去很大一部分竞争力，七八月会有相应价格浮动，但也仅仅是因为暑假传统旺季的因素。而且选择去美元区旅游的人数减少并不明显，波动不大，外汇影响对于游客消费来说并不明显。

携程的工作人员也表示，美元指数持续走强对出境游产品价格影响不大。许多出境游的地接资源需要提前很久就采购好，因此暑期携程自营出境游产品的价格没有水涨船高。加上平台上数千家旅行社的竞争，今年出境游的性价比依然很高。携程出境游负责人肖吟元认为，暑期出境游已成为很多家庭的一项固定项目，不会因为汇率波动增加几百元开支而改变。

出境游也带热了外币兑换需求，据悉，今年携程APP外汇兑换的服务人数和成交金额是去年的2倍以上。携程金服的数据显示，外币兑换排行榜前八名依次为日元、泰铢、美元、林吉特、欧元、新加坡元、越南盾、印尼盾。可见，美元兑换量仍稳居前三，汇率波动并未给市民换汇造成压力和阻碍。

支招

非美元区旅行实惠多

虽然由于旅游产品的提前性，对于选择跟团游的游客来说汇率变动影响不大，但对于选择自由行或是在海外购物的游客来说，还是会有比较明显的价格差异。因此，各家旅行社针对这一情况也推出了一些其他旅游目的地的促销活动，如俄罗斯、土耳其等非美元区。期望少受汇率影响的游客可选择去这些国家，既能享受旅行社的优惠又能避免换汇、购物时造成的经济损失。

求学

美元计价项目走高

晨报记者走访了上海一家主做学生寒暑假游学的旅行社，针对美元指数的走强，该旅行社工作人员称对行业整体有所影响，但在可接受范围内：“首先在签证方面，同一个去英国的游学团，在一个月内申请同一种英国签证，因汇率原因，就出现了三种不同的价格，分别是832元、851元、870元。”

而在美国领事馆官网，以最常见的非移民类型签证申请费为例，其签证费用为160美元。在6月6日，人民币对美元汇率为6.4040，签证费用为1024.640元。截至8月6日，人民币对美元汇率为6.8293，签证费用则需1092.688元，仅仅多出68.048元。

除了对于签证的影响外，该旅行社的工作人员表示在机票税费方面也有变化，旅行社组织的游学团在当地的住宿费、餐费等都会因汇率的变化而有所波动。

晨报记者了解到，人民币汇率的波动对报名短期游学团的人来说影响相对有限。因为大多数组织游学团的旅行社会提前两个月进行相应的准备对接，所以7月出发的游学团在5月就已经开始进行报名，而旅行社在做定价时会留出一定的利润空间，其中就包括了汇率的变化所产生的额外差价等。

记者从旅行社内部工作人员处了解到，例如5月1日人民币对美元的汇率为6.3325，旅行社在做定价时可能会增加零点几个百分点来应对汇率变化，所以汇率波动在一定范围内对游学团来说没有太多影响，影响的只是旅行社的利润空间。

除游学外，晨报记者也采访了长期在国外留学的中国学生。长期在泰国留学的冯同学由于经常往来中泰两国，对机票会格外关注。但对于汇率波动，他表示并不是很担心。他告诉记者，不是所有航空公司都会用当地货币定价，如果是直接用人民币定价的，那汇率变化对其影响则为零；而且汇率变动导致的机票差额仅仅相差几十元人民币，影响力度甚至不如季节、假期等因素大。

学费影响大于日常消费

对于日常开支，在美国读书的王梓然（化名）告诉记者，以她习惯购买的星巴克无糖瓶装咖啡为例，325m l的价格是17.88美元，每月买4瓶，支出是71.52美元，以6月1日人民币对美元汇率6.4040计算，折合成人民币约458元。而截至8月6日，人民币对美元汇率为6.8513，那么相当于每月要多花32元人民币来买咖啡。

对于学生们来说，日常开销单价较少，变化可能不太明显，但对于学费这类需要一次性缴纳较多费用的，变化就很明显。在中国澳门读书的李同学表示，由于学费是用港币结算，每学期为39000港币，6月6日港币对人民币汇率为0.816，而7月30日为0.87，则6月初缴纳学费的同学比7月底缴纳学费的同学少花了2106元。

支招

分批购汇对冲风险

出国留学算是一种长期在国外的生活方式，业内人士建议，为应对汇率波动带来的影响，对于家庭收入中等、孩子在海外留学的工薪阶层来说，可以采取分批购汇的方式，即尽量分期买入生活费等所需外汇；同时，也可以选择银行的外币理财产品，以对冲汇率风险；此外，还可使用信用卡在国外消费，之后由家庭在国内用人民币购汇还款，以避免在集中时间段内提前购置大量外汇。

海淘

建议当天转账当天购买

在黄浦区外滩中心工作、平日热衷网购的小王告诉记者：“繁琐的海外代购之所以能够吸引大批买家，一是因为人们需要购买国内买不到的产品，比如一些限定款，国外的发行量比国内多；二是在国外往往能享受相对更低的关税，尤其是奢侈品类别，国内外的关税差异尤其明显，即使加上海外代购所产生的快递费、代购费，海外代购与国内购买的价格差仍可以等同于国内产品打了88折。”

近期的汇率波动，直接影响了长期选择海外代购的人群。已经习惯于海淘的市民刘小姐表示：“我比较喜欢购买一些国外的化妆品，特别是限定类的。现在汇率变化后的价格，加上其他费用后，我在海淘方面的支出相较于汇率变动前大约增加了七分之一。”

记者调查发现，目前多数海外代购都选择“国内购买者先在国外的官网确定某款产品，后告知代购者，并即时转账”的方式，但最后的购买价是按代购者去店里购买产品时所产生的价格来结算的，所以如果代购者不是选择转账当天购买产品，汇率波动就可能导致国内消费者实际需支付的费用有所变化。

支招

超市进口商品优惠力度增大

习惯“海淘”购物？不妨留心一下身边的超市，进口商品的打折幅度正在变得越来越大。记者调查发现，国内价格与美国代购市场、各种海淘平台的价差正在收窄，同时中国的进口产品价格也日渐降低。国务院关税税则委员会宣布自7月1日起，我国降低了1449个税目的进口日用消费品关税税率，以及汽车整车及零部件税率。此次降税范围涵盖食品、服装鞋帽、家具用品、日杂百货、文体娱乐、家用电子、日化用品、医药健康等8类日用消费品，平均降幅达55.9%，其中医药类降幅高达91.6%。

平时喜欢购买进口产品的市民黄女士表示：“平时在进口超市30元只能购买2盒饼干，现在35元能购买3盒了，性价比提高不少。”进口超市负责人则表示，关税的下调有助于丰富产品类别，在尽力满足消费者需求的同时，也可以促使商品本身价格的下调。降税政策会给消费者带来一系列的利好，此消彼长之下，建议喜欢购买海外产品的消费者也可以多多关注国内进口市场。