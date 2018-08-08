新能源车减免车船税，节能汽车减半征收-买车优惠政策又来了

晨报记者 邬思蓓

7月31，财政部正式发布了关于节能，以及新能源车船享受车船税优惠政策的通知。其中明确指出，对于节能汽车减半征收车船税，对新能源车船免征车船税，并即日生效。同时，通知里还特别强调，对提供虚假信息骗取列入《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》资格的汽车企业，应依照相关法律法规予以处理。一这条规定应该与新能源骗补事件脱不了干系。

其实早在2012年，我们国家的车船税就以乘用车的排气量划分了7档税额，这种累进税制在当时便已经对绿色消费方面起到了非常积极的作用。新能源车型较同等配置燃油车型说，本就拥有大额补贴扶持，性价比颇高，再加上车船税减免带来的叠加效应，政府的正向调节功能就显现了出来。

从上述中的通知来看，虽然新能源汽车补贴的退坡已提上日程，但国家的政策仍然以倡导绿色出行以及绿色消费为主要方向。即使没有了购车补贴，国家还采取了免费上牌、车辆购置税减免等一系列的扶持，依然可以为新能源汽车的发展营造良好的市场环境。而今天提到的关于新能源汽车车船税免征一闻，则是国家为了促进新能源汽车产业化大力发展的又一措施。

在各种各样的优惠政策下，咱们国家新能源汽车的产销量从2011年到去年已经迅速增长了95倍之多。这足以见得政策的扶持对于大众消费者的引导可以起到非常不错的激励效果，也正是国家的政策推动了整个新能源行业的蓬勃发展。

从现阶段来看，车船税对于新能源车型的免征机制，将会继续引导绿色出行，让消费者们更加青睐新能源汽车。我们甚至可以将这项通知理解为：新能源汽车市场补贴退坡后的一粒“速效救心丸”。

汽车的消费与民生息息相关，现如今的汽车不仅是国民经济的支柱产业，也是拉动消费仅次于房产的大众商品。然而，有关汽车发展以及消费所产生的政策和观念问题自改革开放以来都没有得到解决。

其实也不难，公布的新能源汽车车船税免征通知就是很好的开始，即便只是一个很小的税种，但却是顺从民意的政策。在此，也衷心希望国家在推动绿色出行以及绿色消费理念的同时，能更多的去体会民众真正的述求。