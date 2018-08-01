全面迈向3.0品质渠道新时代-吉利汽车举行开放体验日暨全国百店开业庆典

8月5日，“FREE100”吉利汽车开放体验日暨全国百店开业庆典在上海华庭4S店举行。在盛典上，吉利品牌销售公司上海大区G网大区经理徐晟先生为经销商代表颁发授权牌匾。

本次同步开业的百家吉利4S店，全部按照吉利3.0渠道和服务标准进行品质提升，不仅意味着经销商对吉利汽车的发展前景充满了信心，也彰显着吉利渠道建设逐步从对标走向了立标，全面进入了求品质、求质量的3.0品质渠道新时代。

经销商的信心不仅来自吉利汽车良好的发展势头和前景，更来自经销商盈利水平的提升。2017年吉利4S店的单店平均销售1314台、增幅高达31%，有95%以上的经销商实现收支平衡或盈利。截至2018年7月，吉利汽车在全国的经销商总数已达965家，近两年有125家经销商是从合资品牌转化而来。

上海华庭4S店总经理吴卫明表示：上海华庭汽车销售服务有限公司自2010年9月成立以来，紧密跟随吉利汽车的发展的脚步。历时八年，此次重装开业，既是新起点又是新征程。我们会努力提升销售满意度和服务满意度，以更高的标准为广大消费者提供更高品质的服务。同时，我们也希望能够得到大家一如既往的关心和支持，共同为中国品牌加油！我相信吉利的3.0精品车、3.0渠道和服务，未来会有更广阔的发展空间。（纳 格)