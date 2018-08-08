“寻找15年前爱我的你”-东风日产第一代天籁车主征集令（二）

东风日产在上海共有13家授权经销店，在新闻晨报汽车周刊“车尚”与东风日产共同举办“寻找15年前爱我的你”第一代天籁车主活动期间，每家经销店都非常积极地提供了不少第一代天籁车主，但由于我们版面有限，只能从中选取一部分更为典型的天籁车主，为我们讲述他们与天籁车的渊源。

樊胜康 男 50岁 天籁车主

购车时间：2005年9月

购车地点：上海大昌行东风日产众泰店

“没碰到过比天籁更舒适的车了”当时买车是因为自己是个自由职业者，

所以经常要去外地跑跑货，有时候还要接送孩子上下学，自己有车也方便一点，记得当时买车的时候纠结了一阵子，幸亏有贤内助帮忙理清思路，城市用车舒适安全更为重要，正好东风日产有个好朋友能提供帮助，

索性就在日产品牌里面检索到了天籁符合需求，于是果断买了下来。关于用车体会，多年用下来，感觉天籁挺适合家用的，空间宽敞，舒适性也比较好，记得当时看车的时候没碰到过比天籁更舒服的车了。并且该有的配置也都有了，挺好。关于对东风日产的建议，对于老车主来说还是希望售后保养的优惠力度能更大一些。

沈耀忠 男 59岁 天籁车主

购车时间：2005年6月

购车地点：东风日产上海绅协店

“中级车市场同级车型里，天籁的优势不言而喻”

2005年我在东风日产上海绅协店购买了“天籁”，这一年也是我做电动车开始的头两年，当时在汽车市场上天籁这款车还是很受追捧，中级车市场同级车型里，天籁的优势不言而喻。天籁的舒适性和隔音让我每每与朋友谈论起都感到骄傲。开天籁的体会太多，但是男人对操控性的要求是必须的，记得有一次因为急事赶去无锡供应商处，在高速上开到230码，车子也一点都不飘。最重要的是在拥有天籁的12年里没有进厂修过，发动机正时皮带都没换过，这个我是很服帖的。由于本人对大排量车比较喜欢，希望东风日产以后能出一些大排量的车，那我到时再换车还换东风日产的。

王凯 男 52岁 天籁车主

购车时间：2005年6月

购车地点：东风日产宝钢专营店

“相对于其他品牌，东风日产的保养价格还是很合理的”

当时买这个车的时候就冲着东风日产的发动机去的，人家都说“东风日产好，关键是发动机好”，当时是V 6发动机，就是冲着口碑去的。车子的话，到现在为止开了22万公里了，基本上就是正常的保养，大毛病没有的，保养的话，相较于其他品牌价格还是很合理的，车子的舒适度也非常的不错。 （焦坚英）