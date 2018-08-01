“e路向前”长三角新能源汽车产业推广交流会在沪举行-绿色出行 智创未来

2018年 7月，国务院、国家发改委、财政部、交通运输部、工信部、税务总局等相关部委；各地方政府、财政厅、发改委、工信委、交通委、公安局等部门先后出台了新能源汽车行业相关的国家政策及地方政策。2018年7月11日，上海市人民政府办公厅印发了关于《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》的通知。

EVZONE国际（上海）电动汽车示范区、东风日产乘用车公司积极响应各级政府，部门关于推广新能源汽车的号召。7月20日，东风日产华东一区营销中心联合EVZONE开展“e路向前 长三角新能源汽车产业推广交流会”，该会议得到了上海市、浙江省杭州市新能源汽车主管部门、东浩兰生会展集团、上海新闻晨报及东方网、湖南日报，浙江汽车自媒体“车市车事”等单位的大力支持。同时，会议邀请到汽车流通领域上海、浙江、江苏东风日产专营店、集团董事长、投资人代表，东风日产汽车金融公司、大搜车、广裕租赁、电车世界、备胎好车等汽车金融、租赁产业代表共同围绕新能源汽车的推广进行交流，齐心协力为打赢蓝天保卫战贡献力量。

上海市新能源汽车推进办公室负责人刘建华副处调研员、杭州市经济和信息化委员会装备产业处主任科员段小平、上海东浩兰生会展集团副总裁周巍、上海国际汽车城集团新能源汽车部门经理上海市新能源汽车公共数据采集与监测研究中心副主任乔丽、中润解放传媒有限公司总经理洪卫、湖南日报全媒体发展有限公司总经理助理湖南日报汽车周刊主编何尚武、东风日产市场销售总部副总部长张继辉，销售部副部长刘文杰等领导嘉宾参加会议。

会议期间，与会领导对新能源汽车的政策进行解读，并就新能源汽车产业推广与长三角汽车流通领域、金融及租赁领域投资人、高管就新能源汽车残值认定、电池回收、消费者里程焦虑等问题进行意见交流。

2011年1月，中国政府确认上海为电动汽车国际示范城市，上海嘉定区为电动汽车国际示范区。会议期间，东风日产与EVZONE进行了简单而又不失隆重的“东风日产e路向前”项目合作启动仪式，标志着东风日产正式加入EVZONE平台，将在打赢蓝天保卫战中贡献车企一份力量，东风日产将通过EVZONE把东风日产最先进的新能源汽车技术带给广大消费者，同时积极联合EVZONE开展更多新能源汽车试乘试驾等推广活动，让更多消费者体验新能源汽车。

新能源汽车的推广离不开专业展会和媒体的共同助力，通过展会和媒体宣传可以让新能源汽车专业领域人士和消费者更了解新能源汽车、信任新能源汽车，选择新能源汽车。此次交流会议中，东浩兰生会展集团副总裁周巍向与会嘉宾分享了新能源汽车展会规划，新闻晨报汽车版主笔邬思蓓、东方网汽车版主编以媒体观察员角度分享了消费者对新能源汽车的期待及疑虑，为新能源汽车推广建言献策。

会议结束后与会嘉宾纷纷表示本次活动不仅推进了长三角地区新能源汽车产业的发展，也在新能源汽车政策的多个关键问题上，通过主管部门与行业投资人的深入交流打消了投资、购买及推广顾虑。整个会议活动更是响应国家号召，为赢得大家共同的蓝天添砖加瓦。

东风日产销售部副部长刘文杰在会后开展的轩逸纯电品鉴沙龙上向与会的各位领导、嘉宾隆重介绍了东风日产最新的新能源汽车——轩逸·纯电，受到与会嘉宾的一致好评。

轩逸·纯电结合了全球EV销量领跑者日产聆风的专业电动技术和12年中国累计销量超过230万台的家轿王者-轩逸的舒享高品质基因，在性能与舒适度方面无与伦比的契合。综合续航达到338KM，并能精准显示续航里程数，让驾乘者彻底抛开里程焦虑的问题。在安全性能方面，轩逸纯电凭借Nissan70年电动车研发经验和40亿累计里程电池0重大事故的纪录领先市场同类产品。

东风日产无论在产品和行动方面都显现出对于新能源汽车产业推广的热忱，相信东风日产的轩逸纯电将在新能源汽车行业中刮起一股纯电的新风潮。（焦坚英）