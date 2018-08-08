杜卡迪将以更大力度推行其摩托车文化

7月20–22日，“2018世界杜卡迪周”在竞技比赛、表演、音乐、车手互动和成千上万辆摩托车的轰鸣声中，第十届世界杜卡迪周在米萨诺国际赛道圆满落下帷幕。借此契机，杜卡迪首席执行官Clau dio Dom enicali也在现场接受了来自中国的记者专访，并在访谈中透漏了杜卡迪对于中国市场的一些独到见解。

晨报记者：中国大排量高端摩托车保有量正在以每年150%以上的速度增长，其它进口摩托车品牌越来越重视中国市场，请问中国市场对于杜卡迪来说是怎样的战略定位？

杜卡迪首席执行官 Claudio Domenicali：目前来说中国已成为全球经济中十分重要的市场之一，5年前，杜卡迪在中国几乎没有市场占有率。但现在，我们有了更多的粉丝，市场增长率也在不断增高。再者，我们的产品更偏向于时尚，关于新品的推出我们会更加注重自主设计，这样也能保证一定的新品和产品可以更加符合中国市场的需求。

晨报记者：杜卡迪在华经销商网络目前在大部分省仅有一家经销商展厅，请问如何能保证经销商在没有市场竞争的情况下提供给消费者更好的服务体验？

杜卡迪首席执行官 Claudio Domenicali：目前为止，我们已经在中国大陆开设18个官方授权经销商店，且上海有两家经销商展厅，北京开设有三家经销商展厅，我们计划明年将这个数量增加至23家。每一家杜卡迪官方授权的经销商展厅都符合杜卡迪全球统一标准，我们会在保证在统一、高水准的基础上，持续不断地拓展各地的经销商渠道，这样才能提供给消费者更好的服务体验。

晨报记者：在中国，许多地区由于受“禁限摩”政策影响，摩托车文化并不能顺利发展，杜卡迪对于推行摩托车文化有着怎样的计划？

杜卡迪首席执行官 Claudio Domenicali：关于这个问题，杜卡迪会从两个方面去推行其摩托车文化。第一，我们将利用周末等时间在郊外举办更多的活动，因为我们在中国有着相当数量的簇拥者，他们对这个品牌的忠诚度很高，通过举办活动，我们可以让大家更好地享受专业骑行的激情，也有助于保持和提高他们对品牌的热情。第二，我们会告诉所有的潜在客户，摩托车是一种生活方式的体现，与摩托车的类型或是排量关系不大，杜卡迪一直在致力于开发契合各类人群的车型及相关产品，希望让更多的人体验到摩托车文化带来的乐趣。 （邬思蓓）