长期体验过这款车之后你才会明白，美式豪华找到了自己方向

在深度体验了林肯大陆Continental一个多月之后，通过各种使用场景的感受会让你觉得这款车使林肯新的设计风格和定位更趋完善，我们可以在这款车上看到很多新的东西，但又没有失去美式豪华的经典原味。林肯现在把自己定义成潮流和舒享的调性，可以给到车主特有的驾乘体验，让车主享受静谧的出行，然后再融入前卫的设计和智能科技，美系豪华又找到了属于自己的方向。

真有这么好？我的建议是一定要去多了解一下林肯之后再来问这个问题，现在全国各地有超过100家林肯中心，有空可以去享受一下“林肯之道”的特别服务体验。如果嫌天热实在不愿意出门，那就先来聊聊看这位代表美系豪华轿车产品的优等生会带来一些什么样的不同感受。

国内消费者对于舒适的第一个要求就是空间，空间一定要足够宽敞才能摊手摊脚地去享受各种配置。林肯大陆有超过5.1米的车长和接近3米的轴距，这样修长身材让具备最基本常识的消费者都知道——这一定是旗舰车型的尺寸。我在用车期间无意中发觉林肯大陆在尺寸上是不输德系的D级车的，停在S级或者A 8边上的时候你就会明显地感受到这一点。

早在1952年，林肯就首开行业先河，推出了4向电动调节座椅。如今，林肯大陆Continental所配备的带30向调节功能的尊享全体感座椅刷新了我们对座椅的概念。考虑到人们在驾车时双腿作用不同——一个动作较少，而另一个需要不断踩按踏板，尊享全体感座椅的坐垫分为可伸缩，可单独调节的左右两侧，为双腿提供分区支撑。同时，座椅靠背上下背部也可分区调节，帮助减少肌肉疲劳和疼痛。当然，记忆、按摩、加热和通风功能也是必不可少的……

林肯大陆更在意的是令人放松的驾乘和无比舒适的代步体验。夹层玻璃和高科技的ANC增强式主动噪音控制系统都让这辆车做到了真正的“静谧”，在高速行驶时无论是来自风、路面以及高速运转的机器本身的噪音都被良好的隔绝了。林肯大陆Continental真的非常安静，静到你可以听见后座已经睡着的孩子的呼吸，这种安静的环境，再配上美系轿车那种典型的柔和底盘调校风格，一定会让你对这种“静谧”产生迷恋。 （老 铁）