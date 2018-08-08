完美的入门试驾全新BMW 525LI

今年2月份，华晨宝马正式推出了全新5系的入门级版本——525Li，这款车型替代了之前528Li上市特别版车型，成为全新5系的起步车型。尽管仅仅是入门版本，但华晨宝马却赋予了525Li重要的市场含义——用更丰富的配置吸引注重性价比的那批消费者。那么，这台全新5系的入门版本到底表现怎么样呢？它又是否具备大规模走量的能力呢？为此我们试驾了525Li M运动套装版。

我敢保证，如果遮住尾门上的型号标识，95%的人都不会分辨出这台 525Li和530Li的区别，因为它在外观上已经做得和更高配置的车型差不多了。另外，我们试驾的这台525Li M运动套装版标配了LED随动控制大灯和远光自动控制，所以看起来更加接近高配车型。

走进525Li的车内，依然是熟悉的宝马风格，它的整体配色和用料以大气和稳重为总基调。实木质感的中控饰板使让它看起来还是有些贵气，良好的装配工艺和细腻的皮质包裹凸显了全新宝马5系行政级轿车的定位。

从标识数字上也能看出，525Li车型在动力方面也有调整的地方，全新宝马525Li搭载了一台2.0T（低功率）涡轮增压发动机，最大功率184马力（135kW），峰值扭矩290牛·米，传动系统匹配的是8速自动变速箱，百公里加速时间为8.4秒，车重比上一代520Li整体减轻110公斤，也就意味着其油耗将大幅降低（工信部提供的参考油耗仅为6.3L），实际上，我在这几天的试驾中的综合工况油耗也仅为8.9L/100km。 （高 弗）