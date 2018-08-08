扫一扫退款直接进账-出境购物退税不必排长队

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

正值暑期出境游高峰，在各国机场、商场退税柜台都能看见中国游客大排长队。去年开始，支付宝、腾讯、银联陆续和退税公司开展合作。如今，中国游客只要用手机扫一扫，退税款便可直接打入支付软件账号中，完全没必要再排长队来退税了。

出境购物退税是麻烦事

据了解，为了吸引外国游客购物，许多国家都会推出退税服务，税率从6%到20%不等。而且金额门槛也不高，比如德国购物满25欧（约190人民币）就可以退税，西班牙甚至推出了零门槛退税。跨国退税服务公司环球蓝联（G lobal B lue）2017发布的数据显示，2017年1-10月，中国游客在欧洲退税购物市场成交额占欧洲总额的 28%，居世界各国首位。

但是，对中国游客来说，退税过程并不轻松。游客在境外购物后可能会遇上找不到退税柜台、退税需要排长龙、纸质退税单填写繁琐容易丢失等问题。即使顺利完成这些步骤，还要考虑选择哪种退税形式，像在欧洲某些机场现金退税和信用卡退税会有退税率差异。

过去，退税基本就两种形式：直接拿现金或者将税款打到消费者的信用卡上。退现金一般都是当地货币，如果要将现金换汇成人民币则要承但相应的手续费。退款至信用卡则可能产生两次货币转换费用，还有款项到账时间长、进程难以查询等问题。万一退税单寄丢了，退税公司无从核对，游客若是还要退税就得拿着各种凭证和退税公司理论，但若是已经回国基本就是追款无门的情况。

移动支付上线退税服务

中国游客的强大购买力是有目共睹的，中国旅游研究院6月27日发布的《中国出境旅游发展年度报告2018》指出，2017年中国出境游花费1152.9亿美元，同比增长5.0%。退税需求随之也在增长，这也是支付宝、腾讯、银联等推出退税服务的一大动力。

支付宝早在去年就抢占了先机，今年暑期支付宝退税已覆盖全球34个国家和地区，其中20个国家的80家机场可进行实时退税。其中欧洲70多个主流机场支持，包括意大利米兰马尔彭萨机场、德国法兰克福机场等；亚洲也有4个，包括全球最热门的中转地新加坡樟宜机场和韩国仁川机场等。

对于游客来说，支付宝退税最大的好处就是到账快，且直接退人民币，不用再进行货币转换。游客只要找到退税柜台，就会有工作人员指导填写退税单并盖章，游客把自己的支付宝账号填上后，工作人员在后台录入，税金就会当场退到本人的支付宝账户里，不额外收取任何手续费。甚至在国人常去的韩国机场，支付宝还设立了自动退税机器，无须排队扫码即可退税，大大方便了游客。

2018年6月，腾讯退税通也上线海外实时退税服务。目前，腾讯退税通已覆盖韩国、德国、意大利等26个国家和地区，并支持在全球77个机场实时退税。用户填好退税单并在机场海关完成盖章后，前往机场退税柜台出示退税二维码，退税款便会以人民币存入微信钱包的零钱中。同时，在市区商场只要提前预约也能完成退税。就算在国外时间紧张没有办理退税，回国后也可通过退税通公众号完成退税，十分贴心。除了购物，腾讯还将退税范围扩大到酒店，目前在韩国的乐天酒店、汝矣岛观光酒店等49家酒店中，均可用腾讯退税通进行退税。

银联的退税服务范围更广，目前其退税服务已经延伸到44个国家和地区的30多万家商户。而且银联也将推出电子化退税服务，借助云闪付APP快速打印退税单，省去手写退税单的麻烦，退税款直接以人民币入账指定的银联卡。而在德国与澳大利亚，游客可用云闪付APP线上退税，扫描二维码就能全程追踪退税单。另外，游客在特约退税商户消费后，持退税单据经海关盖章，也可在回国后通过银联国际官网、微信公众号在线申请退税。

汇率有差异按需求选择

尽管用支付宝、腾讯退税通、银联退税解决了排队久、退款非人民币、到款时间长等问题，但也是因为打入账户的税款会自动换汇成人民币，中间存在汇率兑换和手续费问题。

支付宝和腾讯明确表示，他们推出的退税服务不收取任何形式的手续费。记者在使用支付宝退税时发现，其退税成功的页面上只有退税金额，并无详细汇率标准，也不显示是否收取了手续费。但按当天汇率计算的话，会存在一定的汇率损失情况。如果在退税时拿现金（当地货币），回国再兑成人民币会比直接退多一些。

这些差异其实一般是退税公司或退税服务机构收取的手续费。比如环球蓝联对于非现金的退税款，如退款货币与环球蓝联退税单上的货币（当地货币）不同，环球蓝联会在公认市场汇率基础上加收3%至5%的手续费，作为货币兑换费。如果是现金退款需要转换成其他货币，在某些退税办公室可能对每张退税单收取固定的现金退税手续费。

所以，游客还是应该根据自己的需求来选择退税形式。如果需要节约时间、不想排长队的话，就可以选择支付宝、腾讯退税通、银联退税等方式扫码获得税款或是回国再申请退税。但若是时间充裕、也还有购物需求则可以选择现金（当地货币）退款的方式比较划算，既不需要等待退税到账，也无需担心换汇损失。游客若是短期内不会再来该国，可以选择在机场免税店购物将现金消费掉。

当然，针对游客因为换汇损失而选择以当地货币现金退税的情况，支付宝、腾讯也有其应对措施。虽然汇率差是客观存在的问题，退税公司要靠此盈利，他们无法干预。但是，通过最优汇率、活动补贴等方式他们还是尽力减少了游客在汇率与手续费上的损失。支付宝对于不同等级的会员提供不同的汇率优惠，等级越高享受的汇率越低。而腾讯退税通暑期上线了微信退税领红包活动，中国出境游客成功用退税通进行退税，即可获得随机红包。