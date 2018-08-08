聚投诉公布上半年投诉排名-互联网消费金融占比近六成

见习记者 罗佳明

7月31日，聚投诉公布了2018上半年十大行业投诉处理排行榜，其中包括互联网消费金融、电商、第三方支付、银行等，其中互联网消费金融行业占十大行业中总量近六成。

顽疾屡禁不止

根据聚投诉公布的数据显示，2018年上半年月度投诉量除了二月有明显降低，其余五月均保持在15000件以上。且解决率均未过半，最低的6月仅有34.2%的解决率。

从行业分布上看，互联网消费金融、电商、第三方支付行业分别以61.2%、8.8%、6.3%的有效投诉量占据前三。第一名互联网消费金融的投诉量是被投诉最少行业保险业的近300倍。

互联网消费金融方面，上半年共有65000件有效投诉，其中24643件得到解决。投诉量排名前三的公司分别为W ecash闪银、马上消费金融、掌众金服。

在投诉解决率方面，超过90%的平台为现金巴士、现金借款、佰仟金融、极速现金侠、布丁小贷、魔法现金、用钱宝。

记者在聚投诉官网注意到，投诉量排名第一的W ecash闪银主要被投诉原因是逾期费用高、违约金不合理；马上消费金融作为排名前三的公司中唯一一家由国家银监会批准设立的持牌消费金融机构，主要存在的问题是其旗下安逸花对已还款的消费者却显示未还款导致多次扣款。而掌众金服的投诉包括泄露个人隐私，外访专员上门催收，无法正常还款等。

解决问题仍需辩证来看

值得一提的是，在近年来监管部门陆续发布《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》等规范性文件后，部分公司停止运营“现金贷”产品；部分公司对产品进行改良；部分公司及个人则试图通过其他模式逃避监管。聚投诉平台上的大量案例显示，该行业乱象一直在继续，仍然存在利率畸高的问题、恶性催收等现象仍然屡禁不止。

业内人士认为，此类数据也应从辩证的角度看，有的企业业务范围偏窄，面向客户相对单一，投诉量会相应降低。但有的企业业务基数大、涉及客户多，就会变相导致投诉量上升。

上述某互联网借贷平台相关人士告诉记者，在用户投诉方面，主要还是流程方面的投诉，可能也存在客户不理解平台产品的调整的原因，在解决客户投诉方面，公司也成立了客户关怀部门受理客户投诉，主动和用户进行联系，解决用户的问题。同时，也进行债务封顶，给予客户宽容时期，实际解决用户的困难。