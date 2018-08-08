14只养老目标基金获正式批文

见习记者 王禹心

据悉，8月6日证监会正式获批华夏、南方、鹏华、富国、博时、嘉实、广发、中银、万家、中欧、易方达、银华、工银瑞信、泰达红利等14家基金公司申报的14只养老目标基金。

养老目标基金并非稳赚不赔

记者注意到，获批的14只养老目标基金主要分为养老目标日期基金和养老目标风险基金。养老目标日期基金是根据投资者的退休日期进行合理的资产配置。例如，投资者处在青壮年时期，承受风险能力强，可以增加对风险收益都高一点的权益类资产的配置，随着其年龄增长，退休日期临近，逐渐缩小权益类资产的比重，增加对固定收益类产品的配置。

其中养老目标日期主要有三个时间点，分别是 2035、2040和2043。以2040年为目标日期的养老目标基金共有2只，分别为华夏养老目标日期2040三年持有期混合型FOF、嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式FOF；以2043年为目标日期的只有易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型FOF；而以2035年为目标日期的基金数量最多，共有5只。根据我国现行的退休年龄，此次获批的8只养老目标日期基金主要是针对性覆盖70、80后人群的养老需求。

上海某公募基金工作人员告诉晨报记者，从目前得到的相关信息看，养老目标日期基金对于普通投资者来说最大的好处就是方便又省心，把未来用于养老的钱交给专业的基金管理人打理，由其进行资产配置，从某种程度上来说更加科学。

而富国、博时、广发、中银、万家和泰达宏利等六家基金公司获批的是养老目标风险基金。养老目标风险基金是根据投资者特定的风险偏好来设定权益类资产、非权益类资产配置比例的基金。根据风险等级不同，通常可分为平衡型、稳健型和成长型等，投资者可以根据自身可承受的风险等级进行选择。记者注意到，在获批的6只养老目标风险基金中，有5只基金属于稳健型，1只属于平衡型。

与此同时，记者了解到，养老目标基金虽然名称中带有“养老”字样，可这并不意味着该基金就是“稳赚不赔”，作为基金产品，养老目标基金也会有发生亏损的可能性。

与普通FOF基金的区别

今年3月，证监会发布了《养老目标证券投资基金指引（试行）》，其中要求养老目标基金在发行初期都将采用FOF（基金中的基金）的投资形式。而养老目标基金与普通FOF基金相比，自身的特点和优势则更为显著：

首先，基金名称突显“专属性”。《养老目标证券投资基金指引（试行）》第十一条规定，养老目标基金应当在基金名称中包含“养老目标”字样且反映基金的投资策略。采用目标风险策略的基金还应当在基金名称中明确产品风险等级。其他公募基金（包括普通FOF基金），不得使用“养老”字样。

其次，养老目标基金定期开放的封闭运作期或投资人最短持有期限不短于1年、3年或5年，基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过30%、60%、80%；普通FOF基金大多采用开放式运作，并且在基金投资比列上没有具体要求。

最后，养老目标基金可以设置优惠的基金费率，其最终目的是鼓励投资人长期持有。此外，养老目标基金不久将来也可能会纳入个税递延政策，因为更早些时候，财政部、税务总局、人力资源和社会保障部、中国银行保险监督管理委员会、证监会五部门联合发布了《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》，根据其要求，在上海市、福建省（含厦门市）和苏州工业园区为期一年的试点结束后，根据试点情况，结合养老保险第三支柱制度建设的有关情况，有序扩大参与的金融机构和产品范围，将公募基金等产品纳入个人商业养老账户投资范围。