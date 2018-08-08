电影版上映在即陷“侵权”纠纷-“最初拍的就是《爱情公寓》”

晨报记者 陆乙尔

上周日，即将在本周五上映的电影版《爱情公寓》在沪举办了十周年庆生会，没想到庆生会刚过，第二天就出了“幺蛾子”。这周一，认证为“爱情公寓官方微博”的官微晒出多份协议书，称电影版《爱情公寓》侵权，后者官微则迅速回应道：其制作公司高格影视拥有《爱情公寓》完整著作权。这出“自己人打自己人”的内讧戏码究竟怎么回事，且听晨报记者一一道来。

/开战 /

“联凡”“高格”各执一词

周一下午，认证为“爱情公寓官方微博”的官微晒出多份协议书，称：“《爱情公寓》是由联凡计算机技术上海公司（以下简称“联凡”）投资并享有全部权利，在联凡不知情的情况下，高格汪远等人擅自投资、制作、发行《爱情公寓》电影，联凡已向各大出品、发行公司寄送法律文件，提起民事诉讼，并向电影局及中影要求停止上映，现公开此次事件，呼吁保护原始权利人权益，促进中国影视版权健康发展。”

没过多久，爱情公寓电影的官方微博便针对上述声明作出了回应。电影出品方上海高格影视制作有限公司（以下简称“高格”）声明如下：电影《爱情公寓》由“高格”基于电视系列剧《爱情公寓》编剧汪远先生的原创剧本制作，“高格”依法拥有电影《爱情公寓》完整著作权，并已事先获得了一切必需的法律授权与许可。同时，对于就《爱情公寓》著作权及知识产权进行恶意诽谤和骚扰的行为，“高格”保留对其进行诉讼乃至追责的权利。

随后，“爱情公寓官方微博”针对电影官微的回应，再次发布微博，称其并非蹭热度，更不是为电影炒作，只是不想让这种侵权行为一再发生。该回应指出，高格出具的授权书的同时，双方签署过联凡对后续剧集享有主要出品人权益和最终解释权。第二，在商标的部分，联凡拥有第41类节目及戏剧制作商标，而高格并没有。“我们也正在积极寻求法律及政府机构的帮助，公道自在人心。”

/争议 /

高格是否有权利使用“爱情公寓”商标？

记者采访了相关法律专业人士。根据双方微博出示的文件，她为记者解释称，两边都有商标授权，但是品类不一样，“爱情公寓官方微博”出示的商标注册证上显示的是核定使用项目和服务项目为41类，包括节目制作和戏剧制作。电影方出示的文件则显示，高格影视拥有第16、24、26、35类商标授权，拥有进行与“爱情公寓”相关的文字处理、演员的商业管理等相关权利。两者的争议在于高格所拥有的4类授权中是否包含制作电影的权利。

同时，联凡方出示的商标注册证注册人为尚凡资讯股份有限公司，联凡方目前并未出示显示其与尚凡关系的文件，因此前后期权益主体也并不明晰。因此根据目前双方出示的文件，并不能判定侵权是否成立，还有待进一步举证。

/吐槽 /

“抄袭者还说别人侵权，贵圈真乱”

两方开战，网友和粉丝们纷纷站队。有粉丝迅速赶到电影微博下留言表示支持，并称已买好电影票。也有网友吐槽，“本来就抄袭的剧说别人侵权，贵圈真乱。”还有人猜测，两方一开始谈妥后，临近电影上映前又谈崩了，因此才来了这么一出戏。对于两方联合炒作的质疑声也不绝于耳。

同时，网上一条网友的留言也引起了记者的注意。爆料者称，《爱情公寓》大电影是根据《新次元冒险家》改的名字，电影本身是冒险玄幻盗墓题材，改成爱情公寓是为了“蹭情怀”圈钱。该网友还表示，电影之所以临近上映也不放预告片，没有点映，就是怕观众看出来这完全是盗墓题材的电影，跟爱情公寓主线没有一点关系。有人还指出，日前《爱情公寓》公布的终极海报显示，的确是以探险场景作为背景。

记者在网上找到了《新次元冒险家》的备案公示，显示为2017年3月备案，故事简介为：“在一场奇妙的颁奖典礼上，小灰与同住一个公寓的几个年轻人偶遇了一群探险家，并跟随探险家一起探索遥远的古代遗迹。小灰等人逐渐成长，并帮助探险家挫败了邪恶势力破坏遗迹的阴谋。”除了这条公示外，网上还有一些《爱情公寓》主演陈赫、李佳航、娄艺潇等演员拍摄《新次元冒险家》的路透照片，但并没有更多关于这部电影的后续制作或上映消息。

随后，记者联系了《爱情公寓》电影宣传方。针对这些爆料，对方澄清说，即将上映的《爱情公寓》最初就是以《爱情公寓》名目开拍，汇集陈赫、娄艺潇、李佳航、孙艺洲、邓家佳等演员，也是为了拍《爱情公寓》电影版。