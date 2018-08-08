令狐笑

是枝裕和的电影，总是用个房子装着故事。夏日的汗水津津，在老房子里丝丝缕缕地寻觅清凉的出口，透着不放肆但很舒坦的服帖感。他的电影，特别适合改编成舞台剧，统计一下，片中的场景，一个固定的老房子，差不多可以占到八成比例吧。有时候，老房子是一个独门独院的小楼，就像《海街日记》那样，外婆、母亲、女儿几代人在同一空间，柱子上刻着一代代小孩子一年又一年的身高线，小小院子栽种了向上生长的梅树，梅子采摘下来被酿成了梅子酒，主人公掀开地板，藏在小楼往下挖的小小地窖里。有时候，老房子是闹市里的一间房子，就像《小偷家族》那样，类似于贫民窟的狭窄局促，杂物乱堆，拥挤着没有血缘关系的三代人，却能包容下很多意想不到的东西，比如老奶奶私藏的一笔钱，甚至浴室里往下挖挖，能放下一具尸体，活在斯死在斯，每抔土都能讲上一段故事。

是枝裕和不仅是讲老房子故事的好手，更是难得空间感、建筑感很强的导演。在拍摄《步履不停》时，因为租借的是医生的家，他为人物写的台词，从厨房端茶到客厅的距离无法说完，不得不当场修改。到了《比海更深》，情况就大不一样了，他想着自己从小生活的房间格局写了剧本，当演员实际走在同样大小的房间里，不管是台词还是动作都不会出现误差。比如，阳台回到三坪大的和室，母亲抱着棉被说台词，字数、时长刚刚好。《比海更深》中有一幕，母亲在姐姐背后开冰箱门的时候，姐姐自觉地身体往前倾，她太熟稔母亲的这个动作，也深知家的空间的局促，以至于根本不需要回头即可判断。作为一名导演，是枝裕和可能比建筑师还要有空间上的敏感。《小偷家族》的机位运行如入化境，人物在房间里穿行的镜头，行云流水，尤其是那段外廊屋檐下听烟花的戏。有外廊的日式房屋是导演钟爱的建筑格式，镜头俯拍，隔着些距离，先是三个人头，再多一个，再多一个，直到所有家族成员都凑在一起听烟花绽放。作为观众的我们明白，他们都看到了烟火，我们没看到。

如果是枝裕和是个房屋销售员，他应该还挺优秀的。他东拉西扯，时紧时疏，细节处有大表达，能把故事讲出魂来，给房子增色。当然，他也可能是个糟糕的房产中介，因为他真的有点丧，丧到不会粉饰太平，丧到哪怕给你放了个治愈的烟花，都很难不让人注意到烟花下的苍凉底色、满地灰烬。《小偷家族》确实讲了没有血缘关系的一家人抱团取暖，但是，老奶奶把前夫的孙女藏在自家，然后每个月去前夫的儿子家拿走3万日元，还在情感上施虐，孙女亚纪后来得知后整个人都懵了；小男孩祥太好奇自己是否也是被偷走，故意被抓住，让家族的人被逮捕，而信代显然明白这是小孩的恶意；在得知祥太被抓的消息后，治与信代马上准备逃走；祥太和玲玲被“拐”走，亲生父母几乎都是不闻不问，玲玲重归家庭，还是一个人在阳台等待着……很不幸的是，不管怎么去治愈去温暖，这些残酷都是确实的。

这才是“建筑师”是枝裕和的老房子要装的上年份的劲道货吧。老房子就那么大，能装下的时间却可以很长，或者说，人生再长，都在房子里了。