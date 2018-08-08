体彩花式创新助力全民健身

晨报记者 黄宇龙 通讯员 杨骁

今年8月8日是我国第十个“全民健身日”，为全面落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，中国体育彩票创新组织了形式多样、内容丰富的全民健身活动，掀起全民健身热潮。由中国体育彩票发起的全民健身达人秀《球球你，动出彩》和“寻找最美健身达人”成为国家体育总局全民健身日系列活动中的时尚创新活动，全民健身主题即开票的发布则解锁了全民健身新方式，让全民健身、全民公益和体育彩票深度融合。

体育明星加盟

打造全民健身达人秀

《球球你，动出彩》于 8月 8日在芒果TV上线，这档由中国体育彩票发起的全民健身达人秀节目共有4期，每期参与的世界冠军将各自率队带领几位运动达人完成游戏挑战，最终获胜的一组将与中国体育彩票一起捐赠公益项目，共同助力全民健身。

冰上金童玉女韩天宇刘秋宏夫妇、跳水伉俪秦凯何姿夫妇、击剑男神雷声和仲满、平昌冬奥会唯一金牌得主武大靖、游泳天才少女叶诗文等鼎力加盟，为了荣誉，更为了公益。韩天宇说：“获胜队伍会将体彩捐赠的体育器材装备送给需要的人。作为一个短道速滑运动员，为推广全民健身做一点贡献，是我的义务，也是我的荣幸。”

作为《球球你，动出彩》的线上活动，“全民健身争做达人 助力公益为爱加油”活动也正火热进行中。只要上传自己的运动照，邀请亲友点赞，就可以转化为能量值，由中国体育彩票为希望小学捐出足球、羽毛球拍、乒乓球台等体育器材。

重温广播体操

寻找最美健身达人

8月4日-12日，中国体育彩票、全国党媒信息公共平台联合抖音、新浪微博共同发起“寻找最美健身达人”活动，中国体育彩票官方抖音号“乐动体彩”已发起#那些年，你跳过的广播操#挑战，新浪微博@公益体彩发起超级话题#那些年，你跳过的广播操#。短道速滑名将韩天宇、长腿逆天的击剑世界冠军雷声、仲满，还有国家射击队射箭队的的神射手们、北京体育大学艺术体操队的美女运动员们……众多运动达人，带大家一起重温那些年跳过的广播操。

中国体育彩票发行24年来，已筹集超过4300亿元的公益金，为全民健身计划的实施提供了资金保障。数据显示，“十三五”期间，国家体育总局本级体彩公益金中，仅用于实施群众体育工作的金额就有望超过120亿元，而在2017年，用于支持群众体育工作的公益金就达20.39亿元,占比高达76.88%。

即开新票上市解锁健身新方式

今年是国务院设立全民健身日第10年，也是体彩即开型彩票“顶呱刮”面市10周年。为配合第10个全民健身日，“全民健身日”“五禽戏”“爱跑”3款围绕全民健身主题设计的即开型体育彩票正式发行销售。

国家体彩中心与北体大出版社深度合作，开展“刮全民健身票，看体彩大讲堂”活动，围绕全民健身项目和全民健身系列主题票录制了运动教学视频。购彩者可通过中国体育彩票官方 APP，扫描全民健身系列主题票上的活动二维码，可观看全民健身器材使用方法、五禽戏和跑步教学等视频，获取科学运动及健身知识。此次活动借助体彩即开票传递了体彩公益正能量，解锁了健身新方式，让全民健身、全民公益、体育彩票深度融合。

“刮全民健身票，看体彩大讲堂”活动，将公益、健康、欢乐巧妙融合，传播公益体彩文化，希望更多人了解公益体彩，发现身边的体彩公益，和体彩一起动起来，动出属于自己的色彩，拥抱更加健康美好的新生活。