登巴巴昨赴京参加听证会

晨报记者 甘 慧

昨天下午，登巴巴疑遭张力种族歧视言语攻击一事的听证会在中国足协举行。按照流程，相关的处理意见将会在晚些时候公布，预计最晚的公布时间是周五。

绿地申花俱乐部是在6日中午收到足协关于召开听证会的通知的。接到通知后，俱乐部马上为登巴巴购买了第二天往返北京的机票。

最近一段时间，中超联赛的赛程非常密集，球队5日下午刚从长春回到上海，本周末又要迎来与上港的德比大战，而且近期天气又非常炎热，为了尽可能减少旅途对于登巴巴体能的消耗，俱乐部专门为登巴巴购买了公务舱的机票。

昨天一早，登巴巴搭乘9点的航班前往北京，与登巴巴一同前往北京的还有俱乐部董事长吴晓晖和翻译张川。

其实，当天被足协招到北京参加听证会的并不止登巴巴和张力，还有其他中超俱乐部的球员。在经过了大约两个小时的等待后，登巴巴疑遭张力种族歧视言语攻击一事的听证会终于举行。在听证会结束后，登巴巴立即赶往机场，搭乘航班返回上海。

就在听证会举行的当天，长春媒体刊发了张力回应的文章。在谈到与登巴巴的冲突时，张力表示，“他先骂的我，我就回了过去，他用中文，我用英文，都是一样的，可能是我情绪比较激动，把他惹毛了吧。绝对没有种族歧视，中国球员就很少有种族歧视的，踢了这么多年足球，接触的有肤色外援很多，从来都是朋友。”

这是张力首度回应，距离比赛已经过去两天。按照文中的描述，张力似乎是受委屈的一方，这种情况下为何在两天后才出面解释？再回忆伊哈洛等亚泰外援的当时反应，如果确如张力所言，作为队友的他们这样的反应合乎情理吗？现在足协已经介入此事，相信足协能公正处理此事。