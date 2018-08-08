拿起球杆，他还是那个奥沙利文

晨报记者 沈坤彧 制图 张 继

奥沙利文从不掩饰自己对于中国的喜爱，更曾称上海是自己的“第二故乡”。去年，他在这里笑到了最后。而今年，作为斯诺克上海大师赛“劳模”的他自然更不会缺席。捍卫荣耀，卫冕冠军已经被奥沙利文提上日程，“火箭升空”只待下个月的开杆。

8月2日，他再度来到这座城市。在惬意与忙碌相互参杂的48小时中，我们却发现曾经放荡不羁的奥沙利文开始穿起了定制西服，研究上了食谱，从里到外都更显绅士，仿佛换了一个人似的……

一个镜头NG五遍他竟然没怒

“合适吗？我是不是应该把它扣上？”

正值午后两点，35℃的天，站在华尔道夫酒店门外的奥沙利文一丝不苟地穿着西装三件套。衬衫最上面的一颗纽扣敞开着，“这样合适吗？”他低头看了看，“我是不是应该把它扣上？”他询问身边人的意见，大家表示，还是就敞着吧，不然也太热了。

他要用两个小时左右的时间拍摄一部专题片，以有超过一百年历史的华尔道夫酒店为背景，为的是凸显一个新旧交替的意思。因为今年的大师赛将采取新的赛制和新的模式，实现一个华丽转身。

摄像师很挑剔，第一个镜头就让奥沙利文在太阳底下重复了五遍。他要做的很简单，站在酒店门外，眺望位于自己右手边的外滩钟楼，在那意味深长的一眼之后他将收回目光，随后用一种舍我其谁的姿态走进酒店的大门。然而这几个动作怎么都无法让摄像师满意，他一次次地叫停拍摄。

身穿三件套的奥沙利文两鬓渗出了一些细密的汗水，驻足围观的人越来越多，现场的工作人员开始有些担心了，大家暗暗在心中计算这个以火爆脾气著称的男人会在被要求重拍第几遍的时候发火。然而他耐着性子配合着摄像师的要求，直到第五遍的时候终于通过，于是移入了酒店大堂。

早上刚刚抵达上海的他正在遭遇时差的折磨，每一个拍摄的间隙，他随时随地打起瞌睡。然而被叫醒的一刻，又毫无障碍地切换到工作模式。不难想到，类似的拍摄经历对于他而言肯定不是第一次，也不会是最后一次。

“罗尼！”他被喊声惊醒，“下一幕！电梯！”“好的，来了！”眼睛睁开，他从靠背椅里一跃而起，应声向那部上世纪初的老式电梯走去。

眺望江景他喝起了咖啡

“最大的事情，就是改变了饮食习惯”

卧室的窗口正对黄浦江，江面上游轮来来往往。他在窗边一把天鹅绒面的椅子上坐下，面前放着整套的银质咖啡壶具。阳光照过来，壶具闪着光。

相比咖啡，奥沙利文现在更喜欢喝花草茶了，因为奥沙利文觉得，后者对养生更有好处。面前堆着几层甜点，他甚至都没有看上一眼。很长一段时间以来，他戒烟戒酒，着迷于一种更健康的生活方式。他认识了营养学家利亚农·兰伯特，如今更相信自己可以活到200岁。“我比以往任何时候感觉都要好，这两年我生活中最大的事情就是改变了自己的饮食习惯。”《独立报》记者去年采访他，回去详细描写了他的某顿午餐：自制凉拌卷心菜，豆腐香肠, 一点儿三文鱼色拉，一摊鹰嘴豆泥，还有一块山芋。

有朋友从几年前成为了他的烹饪老师，每周一次去他家教他新的健康菜式。事实上，在一天后的混采时间里，他就和上海的记者分享自己对于烹饪的热爱。“过去几个星期里我花很多时间在厨房做菜，不用为比赛而担心，不用为了和不同的人打交道而担心，一切都顺其自然。”

42岁的他用了52秒一杆清台

“从来没用过这根杆，还算满意了”

8月3日，因为受台风“云雀”影响，上海下了一天雨。下午两点，赛事主办方在酒店举行2018世界斯诺克上海大师赛新闻发布会。而在大赛开始前，将先进行全国业余斯诺克大师赛作为预热，获得业余大师赛冠亚军的选手将接受奥沙利文和马克·威廉姆斯的指导。

发布会现场，请到了两名业余选手，其中一个是奥沙利文的忠实粉丝。他说，自己一年365天有360天是看着自己偶像的比赛视频入睡的。全世界有无数人想要模仿奥沙利文，而对于这些人他有什么建议呢？

“放弃成为我吧，”面对现场主持人的提问，他给出了标准奥沙利文式的回答，“我是普通人难以达到的高度。”他补充，自己现在经常一、两个月不练球，还能赢比赛，他当然不建议想把斯诺克作为职业的年轻人像他一样懈怠练习。

会场中央的台球桌上放了一列彩球，他的任务是用最多三杆将这些彩球清光。他说，自己15岁的时候曾有过一次清台彩球的经历，当时花了26秒。“我现在42岁了，可能花的时间会多一些，也许27秒吧。”他是一杆清台的，用了52秒，是从前两倍的时间，但“从来没用过这根杆，还算满意了。”

他逐渐找到与斯诺克共处的方式

“我可以打得很糟，但还能赢”

奥沙利文总说，在过去二十年也许更长的时间里，他和斯诺克的关系一直处在决裂的边缘。他喊过无数次要退役，后来这句话渐渐被当成了笑话，直到6年前他遇到体育心理学家斯蒂夫·彼得斯，于是终于有人从“笑话”里听出了他的挣扎和求助的信号。简而言之，彼得斯对于奥沙利文最大的帮助在于让他成为一个更现实的人，接受自己的不完美，如此方能找到与斯诺克和谐共存的途径。

“我意识到不可能每一杆都会完美，不是你觉得糟糕的比赛其结果就一定是糟糕的。也意识到有些时候当我感到受挫，可能下一杆就会扭转局面。”他因此养成一个习惯，在每项锦标赛后，都会在自己的手机上作个备注。

“如果发挥很好，我就打一个笑脸。如果就是一张普通的脸，就说明还行。如果是一张悲伤的脸，就是说我打得很糟糕，一点都不享受。有两项锦标赛之后我给自己打了笑脸，还有三项锦标赛虽然夺冠了，但我打了悲伤的脸，因为我觉得自己发挥不好。这就提醒我，我可以打得很糟，但还能赢，我不该让自己的完美主义阻碍我前进。”

所以他决定一直打下去，但不会再让斯诺克主宰自己。“我并不真的知道让自己坚持下去的最大动力是什么，我肯定是疯了，还在这条路上继续走着。但我还是喜欢打比赛，旅行，认识新的人，打球意味着你的生命中会出现很多机会。而且不可否认，很多人关注斯诺克就是为了看我打球，所以这是一种双向的关系。”

不让斯诺克主宰自己的一层意思就是说，他不会再受比赛结果的影响了。“除了专心做好准备，你还能做什么？无非是一摊手把一切交给天上掌管斯诺克的神仙去决定。”

如果没有选择斯诺克，他现在会从事什么职业？“我会是一个F1车手，我会成为世界冠军，很多很多次。”

追随十多年的粉丝感叹“他给人一种很温暖的感觉”

抵达上海的当天傍晚，奥沙利文突降丁俊晖台球房。很多球迷提前得知这个消息过后，便早早地在台球房进口处排成两列，形成夹道欢迎的队伍。丁俊晖本人不在，但他的奖杯密密麻麻占满了几个玻璃橱，无声宣告着主人的存在感。奥沙利文凑近看了看，发出啧啧几声赞叹。

岁月毕竟还是攀爬到了他的身上，他两鬓的头发已经泛白。尽管保持了常年健身的习惯，他的后背还是有些佝偻了。看到他的人都说，“现在的奥沙利文看起来就和憨豆先生更像了。”在场也有球迷表示，她们“还是更喜欢正在老去的奥沙利文”，因为“人到中年的他更有味道，对人也很有礼貌。”

有两个女粉丝，是常年在中国各个城市举办的斯诺克比赛上追逐奥沙利文的铁粉，这个下午也赶到了台球房。其中一个看起来很羞涩，和奥沙利文打了个招呼，后者亲热地和她拉了几句家常，她就不说话了，只满足于让自己的目光追随他的一举一动。

她说自己喜欢奥沙利文十多年了，在她看来，不管他在媒体报道中的形象是怎么样，从自己和他的接触经历来说，这是一个很好的人，对粉丝很好。“他做过的很多事，说过的很多话，可能现在我一下子想不起来，但就是会有种很温暖的感觉。”他们算不算已经认识了呢，她想了想，“这不好说……”

他一站到球桌旁，整个人就立刻变得神气了。有报道过十年上海大师赛的记者感慨，奥沙利文自从戒了烟酒之后，性格变化很大。如今的他看上去非常驯顺，也不知道是好是坏。但这一刻当他拿起球杆，请注意看，他的笑容还是狡黠，眼睛里还有光彩，可以确定这些，也许就够了。