这个人，习近平说他“书写了不平凡的人生华章”

7月27日晚上，灌云县开山岛民兵哨所所长王继才，在执勤时突发疾病，经抢救无效去世 ，年仅58岁。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对王继才同志先进事迹作出重要指示强调，王继才同志守岛卫国32年，用无怨无悔的坚守和付出，在平凡的岗位上书写了不平凡的人生华章。我们要大力倡导这种爱国奉献精神，使之成为新时代奋斗者的价值追求。

习近平指出，对王继才同志的家人，有关方面要关心慰问。对像王继才同志那样长期在艰苦岗位甘于奉献的同志，各级组织要积极主动帮助他们解决实际困难，在思想、工作和生活上给予更多关心爱护。

今天，我们一起来看看这对夫妇不平凡的人生故事。

开山岛位于我国黄海前哨，距离燕尾港12海里，面积仅0.013平方公里，邻近日本、韩国公海交界处。1939年，日军攻占连云港就是以此为跳板，战略位置十分重要 。1985年部队撤编后，设民兵哨所。

当时岛上无电无淡水无居民，除了几排空荡荡的营房便只剩下肆虐的海风。灌云县人武部曾先后派出10多个民兵守岛，有人干了3天，哭了；有人干了13天，几乎疯了 。“就算给100万，也决不来！”最终，没有一人留下。

1986年7月，人武部政委找到王继才，他一口答应下来，瞒着家人上了岛。王继才说，上岛前，家里人以及亲邻，几乎没有一个支持他的，家里人也反对。村中的老人念叨，那荒岛上什么都没有，而且海上经常刮台风，船只根本都靠不上去。王继才心生绝望，从不抽烟喝酒的他，不到一个月用光了带来的30瓶酒和60包烟 ，熬不住的王继才就把海草割下烘干包在报纸里抽。

在王继才上岛后的第48天，全村最后一个知道他守岛消息的妻子王仕花来到岛上，看着胡子拉碴的丈夫，她眼泪夺眶而出：“别人不守，咱也不守，回家去吧！”而王继才平静却坚定的说：“你回去吧，我决定留下！你不守我不守，谁守？ ”望着妻子乘坐的渔船徐徐离开，孤身一人的王继才坐在岛上放声大哭。但是没让他想到的是，20多天后，妻子王仕花辞去了村小学教师的工作，将两岁大的女儿托付给婆婆，毅然上岛与丈夫并肩守岛。

夫妻俩就这样每天升旗，巡逻，瞭望，看管航标、测风仪……雨天，也毫不松懈，岛上风大路滑，夫妻俩就用绳子把自己系在一起，若是一人掉下海，另一个人还能及时把对方救起来。30多年里，夫妻俩用坏了20台收音机、10多盏煤油灯 。

1987年7月，王士花临产，无奈台风大作，茫茫大海，没有一艘船只。情急之中，王继才通过手摇电话向对岸医生求救，自己操起剪刀，剪断儿子的脐带，并给儿子取名“志国”。现如今，儿子研究生毕业后已经成了一名现役军官。

1992年冬天，台风连刮了17天，船无法上岛，眼看着断粮了。夫妻俩只得去海边摸来牡蛎、海螺，没有火，就吃生的。王仕花先把螺肉嚼烂，稀释掉腥臭味，再往孩子嘴里填。当渔民们终于送来补给时，一家人已经饿得说不出话 。屋前的无花果树下，就这样铺下厚厚的一层牡蛎、海螺壳。

开山岛因其位置独特，一度成为犯罪分子眼中走私、偷渡的“天堂” 。

1996年6月，一个搞偷渡的“蛇头”私下上岛找到王继才，掏出10万元现金，让他行个方便，在岛上留些“客人”住几天。王继才一口拒绝，对方恼羞成怒，威胁要让他“吃罚酒”。最终警方将这名“蛇头”及其同伙抓获。

1999年，一名犯罪分子孙某借着旅游开发的名义，想在岛上办色情场所。王继才一面加以阻止，一面迅速报告上级。孙某眼看事情就要败露，就拿王继才10岁儿子的生命进行威胁，王继才无所畏惧。见硬的不行，孙某又用金钱诱惑王继才，仍未得逞。孙某气急败坏，带人把王继才狠狠毒打一顿，并放火烧毁了哨所值班室 。当地公安机关和武装部门及时赶来，将其绳之以法。

岛上用电一直是个大问题，2008年，江苏省军区送来一台小型风力发电机，夫妻俩第一次看上了电视，无奈发电机经不住大风，没用半年就坏了。2012年，县里又给小岛安装了小型太阳能发电站。2015年5月，江苏首个风光储一体化发电的“绿色上岛”项目在开山岛正式运行。

王继才、王仕花夫妇坚持30年举行升旗仪式，感动了天安门国旗护卫队的官兵。2012年元旦，天安门“国旗班”首任班长、第八任班长和“国旗护卫队”现役官兵代表来到开山岛，与夫妇俩共同举行了一次特别的升旗仪式 。

2015年2月11日，军民迎新春茶话会，习近平向王继才问了子女的情况、开山岛的情况，拍着王继才的肩膀说，有困难就向组织反映，守岛辛苦了，并祝王继才全家新年快乐！王继才当场向习主席承诺：“请主席放心，我一定把开山岛守好！ ”

一生守好一座岛。这是一个老民兵对习主席的承诺，也是他这一生的写照。