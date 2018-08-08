新华社北戴河８月８日电 题：爱国奋斗谱华章 建功立业新时代——党中央、国务院邀请优秀专家人才代表北戴河休假侧记

新华社记者林晖

８月３日至８日，受党中央、国务院邀请，６２名来自全国各地科研生产一线的优秀专家人才代表来到北戴河休假。

美丽的风景、周到的安排、亲切的关怀，让专家们倍感温暖振奋。爱国奋斗的家国情怀与建功立业的壮志雄心同频激荡，在渤海之滨奏出动人的旋律……

关怀备至 爱才敬才情意长

第一次参加北戴河休假活动的西南大学地理科学学院教授廖和平，沉浸在北戴河优美的风景中，更难以忘记工作人员将盖着鲜红印章的休假请柬交到手里的那一刻。

“这充分体现了党中央、国务院对广大知识分子的亲切关怀，对我们这些接到邀请的专家学者来说是莫大的鼓励和鞭策。”廖和平说。

邀请专家暑期到北戴河休假，是党和国家重视和关心专家人才的一项制度性安排。自２００１年以来，党中央、国务院先后邀请１８批专家学者参加暑期休假活动。

今年休假活动的主题为“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”，受到邀请的６２位专家长期活跃在科研生产一线。有的长期从事载人航天、青藏铁路等国家重大工程，有的主持高分卫星、集成电路等科技重大专项，有的参与脱贫攻坚、支援边疆等国家重大战略，在各自岗位都做出了不平凡的贡献。

今年休假人群中，还出现了两个“特殊”的身影——“全国优秀共产党员”李保国的爱人、河北农业大学林学院研究员郭素萍和“全国优秀共产党员”钟扬的爱人、同济大学生命科学与技术学院教授张晓艳，充分体现出党中央对先进模范、知识分子优秀代表的褒奖和关怀。

“平时我们的科研工作任务很繁重，很少能抽出时间来休假，感谢党中央、国务院对我们的亲切关怀和周到安排。”张晓艳说。

为期一周的休假活动以休息休闲为主，适当组织外出参观，并开展一些专题讲座和文体活动。专家们踏浅滩、沐夕阳，逐海浪、诉衷情，享受难得的休闲时光。

这是放松身心的假期，也是凝聚力量的平台。

受习近平总书记委托，中共中央政治局委员、中组部部长陈希在活动期间赴北戴河看望慰问暑期休假专家，强调广大专家人才要牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，保持强烈的爱国心、坚定的报国志，把爱国奉献的热情转化为创新创造的不竭动力，把科研成果应用在建设社会主义现代化强国的伟大事业中，把人生理想融入实现中华民族伟大复兴中国梦的不懈奋斗中。

“我作为一个从农村走出来的院士，十分感谢这个伟大的时代。”从事材料加工研究的中国工程院院士、华南理工大学教授瞿金平说，我们不能辜负这个时代，要以浓厚的家国情怀和强烈的社会责任感攻坚克难，在建设世界科技强国波澜壮阔的征程中成就不平凡的人生。

拳拳之心 爱国奋斗谱华章

不论树的影子有多长，根永远扎在土里。爱国奉献，是中华民族的优良传统，是党和人民对广大知识分子的殷切期盼。

本次参加休假的专家，大部分是扎根西部、默默奉献的优秀代表。

来自中铁第一勘察设计院的教授级高级工程师李金城，参与了２０余条国家重点铁路项目勘测设计，也是“高原天路”——青藏铁路的总设计师。

“青藏铁路在勘测翻越唐古拉山的线路走向时，为了给国家节省投资，放弃了海拔５２３１米的公路垭口，改从海拔５０７２米的无人区垭口翻越。我们勘察队伍在泥泞的沼泽中，经受大风、大雪、冰雹的袭击，憋着‘一定要干完青藏线’的这股劲，徒步走出无人区，完成勘探工作。”李金城说，今后的工作中，要继续发扬不怕困难、爱国奉献精神，为铁路建设事业和中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

苟利边疆苦亦荣，清心一片荡渠间。

中国工程院院士、新疆额尔齐斯河流域开发工程建设管理局教授级高级工程师邓铭江，是个不折不扣的“疆二代”。“从１９８２年大学毕业至今，我已经在新疆水利工程一线工作了３６年。是新疆这片广袤的土地养育了我、培养了我，也成就了我。我将继续发扬爱国奋斗精神，坚守在新疆水利事业第一线，把论文写在祖国边疆的大地上！”

西藏自治区农牧科学院研究员尼玛扎西被誉为雪域高原上的“青稞博士”，长期在西藏从事青稞育种工作。

“在党中央坚强领导下，西藏在短短几十年间创造了跨越上千年的人间奇迹。作为从雪域高原走出的科研工作者，我时刻不敢懈怠，要把自身才能全部奉献给家乡建设事业。”尼玛扎西说。

“要制定对于偏远地区人才发展的特殊政策，鼓励更多年轻人留下来建功立业”；

“对于专家学者，不能简单套用党政干部的管理方式，要让他们从繁杂的日常事务中解脱出来”；

“搞科研一定要潜下心来，守得住清贫、耐得住寂寞”……

专家们将爱国奋斗精神铭于心、立于言、践于行，也对进一步吸引人才扎根西部、奉献基层献计献策。

勇攀高峰 建功立业新时代

创新，是一个国家和民族发展的不竭动力。

习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上指出，“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。”

“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”中国科学院院士、北京大学信息科学技术学院教授黄如长期从事集成电路研究工作，对于我国集成电路核心技术“受制于人”深有感触。

“集成电路是工业的粮食，是科技强国的必要条件。尽管近年来进步显著，但我们离集成电路强国还有不小的差距。”黄如说，“我们这一代人肩负重任，要把国家需求与科研选题有机结合起来，围绕国家亟须解决的领域攻坚克难！”

当前，我国科技实力正处于从量的积累到质的飞跃、点的突破向系统能力提升的重要时期。实现我国整体科技水平从跟跑到并行、领跑的战略性转变，广大科技工作者责无旁贷，重任在肩。

中国工程院院士、航天科技集团第四研究院研究员侯晓长期从事航天科研工作。在他看来，中国航天６０多年发展最宝贵的经验就是坚持自力更生、自主创新。

“我们必须坚持瞄准世界科技前沿，大力推进技术创新，努力实现关键核心技术自主可控，牢牢把创新自主权、发展主动权掌握在自己手中。”侯晓说。

放眼全球，当今国际竞争归根到底是人才的竞争，年轻人才的培养与选拔至关重要。

“我们在勇攀科技高峰的同时，一定要不忘传承、言传身教、提携后学，为拔尖创新人才脱颖而出创造条件，让科技创新事业后继有人。”中国科学院院士、中科院兰州化学物理研究所研究员刘维民说。

提出更多原创理论，做出更多原创贡献，力争在重大创新领域成为领跑者，在新兴交叉领域成为开拓者……专家们对中国科技创新的未来充满信心。

满怀赤子之心、爱国之情，优秀专家人才代表在北戴河调理身心、养精蓄锐，又从这里出发，再次踏上爱国奋斗、建功立业的新征程……