全民健身日 光明乳业推出有格高蛋白牛乳

8月8日，光明乳业旗下yoGreak有格高蛋白牛乳在时尚健身概念会馆SpaceCycle举行上市发布会。当天恰值全民健身日，光明乳业推出专为运动而生的yoGreak有格高蛋白牛乳新品，引领乳品行业新潮流。

高蛋白有格专为运动而生

运动和健身已成为越来越多年轻人崇尚的生活方式。亚洲健美小姐柏堂静说，运动后迅速补充蛋白质非常重，然而现有市场上专业蛋白补充产品少，食用方式复杂且口感不佳。有格高蛋白牛乳为健身的人而生。

每瓶有格高蛋白牛乳含16g优质蛋白，并添加了维生素与牛磺酸等，食用方便、快捷，能迅速帮助运动后体能恢复。0乳糖配方，避免了乳糖不耐症人群饮用后的不适感。有格高蛋白牛乳分为香草和巧克力两种口味，口感清爽，适合运动健身人群营养补给。

从酸奶到牛奶深化健康产业

在国际乳制品消费趋势中，“高蛋白” 已经成为食品营养与健康领域10大关键趋势之一。光明乳业2017年就推出有格酸奶，有格酸奶采用国际先进滤乳清工艺，为消费者带来3倍蛋白质浓密体验。在波兰举行的第12届世界乳业大会上，有格酸奶获2018最佳包装设计奖，兼顾颜值和实力。

此番有格高蛋白牛乳上市，完善产品品类，从酸奶到牛奶，全面满足了运动场景下的各种需求。今后，有格品牌将成为光明乳业定位运动人群、开拓乳品精准市场的实践。据悉，作为低温牛奶，该产品初期主要在上海等地上市。

从牵手中国女排战略合作，到成立上海优倍女排，再到专为运动而生的有格上市，光明乳业践行着国家倡导的大健康战略，不仅向消费者提供安全健康的产品，更致力深化健康产业，让更多人感受美味和健康。