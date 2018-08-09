智能及高端装备展区展前供需对接会昨举行-进博会“个头”最大展品将用29个集装箱运来

晨报记者 谢 竲

“首届中国国际进口博览会智能及高端装备展区展商客商展前供需对接会”昨天在国家会展中心（上海）举行，现场邀请了智能及高端设备行业中加工装备、航空电子、机器人、自动化和微电子解决方案等五大类别的签约展商。来自美国、德国、日本、瑞士、荷兰等国家和地区的81家参展企业参会，还有23个交易团的269家采购企业到会。对接会现场，友嘉集团、号恩公司等8家企业报名参加2019年第二届中国国际进口博览会。

对接会上，除了展商客商之间的沟通接洽，一些即将登陆进口博览会现场的全球顶尖产品也逐渐掀开了神秘“面纱”，包括占地200平方米的“金牛座”龙门铣床、首次在国内亮相的明星机型直升机等。

最大展品占地约200㎡

据悉，首届进口博览会智能及高端装备展区将分为航空航天、集成电路、工业智能化和机器人四大部分，展示的产品必须包含两大要素——境外品牌和境外生产。

中国机床总公司既是此次进口博览会的采购商，同时也是招展商，据公司总裁梁枫介绍，智能及高端装备展区总面积约3.3万平方米，共有160多家企业参展，其中汇集了诸多世界500强、细分行业龙头企业，“机床行业排名世界前十的企业来了8家，刀具行业排名前五的企业悉数到场，还有很多全球、亚洲首发的顶尖产品会在现场与大家见面。”

业内知名的德国瓦德里希科堡机床有限责任公司也专门为进口博览会，安排了一台最顶级的“金牛座”龙门铣“漂洋过海”来到上海参展。公司北京代表处首席代表刘中柏告诉记者，这台铣床高约8米，总重达200吨，占地面积约200平方米，是首届进口博览会现场最大的展品，“为了保证按时运输，我们特别对这个‘大家伙’进行了拆分，将分装在29个集装箱运抵上海，预计海运时间需要45天。”

3架直升机将亮相展区

在昨天的对接会现场，一架红白相间的直升机模型吸引了很多人的目光。

“现在还只是模型，进口博览会举办时，我们有800平方米的展位，会展示3架整机，都是真实的直升机。”中美洲际直升机投资（上海）有限公司董事长助理张荣元说，将在进口博览会亮相的AW 139、AW 189、AW 109三 款机型，都是直升机家族系列的明星机型，其中重约3吨的轻型双发动机机型AW 109（又名探路者）是最新的型号，目前已在上海医疗救援领域使用，而AW 189更是首次来到中国，来到上海。

“进口博览会是一个很大的平台，除了让更多的用户、企业了解到我们的品牌，提高知名度，同时也是很好的一次直升机使用的普及推广。”张荣元希望借助参加进口博览会的契机，能够更好地让市场认可、培育直升机服务在公务飞行、医疗服务、警用执法等各个领域的使用习惯，对整个直升机市场的发展有着重要的意义。

大部分展品仍“保密”

上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁方怀瑾作为采购商参与了此次对接会，最近正在研究公司内部传统仓储功能转型的他注意到了永恒力叉车带来的两台叉车设备，能够“举起”重物的叉车在外形上来看并无特殊之处，但具有更轻便、全自动等全新优势，“我们正在建立新的自动化仓库，同时也要考虑对原有仓库进行升级改造，这样的技术条件是转型的基础，今后我们的发展方向是智能化，这类设备能够进入物流领域更广阔的细分市场，加上这家企业推出的无人驾驶叉车，对未来的‘无人仓库’也有很好的借鉴意义。”

据永恒力叉车（上海）有限公司区域销售经理毕昇介绍，对接会现场展出的分别是前移式叉车和平衡重式叉车，是目前已经在物料搬运、集装箱卸货等方面应用得最广泛的两种型号，“还有屏幕上的无人驾驶系列，虽然出于安全的考虑行车速度不快，但可以满足部分企业24小时运作的需求，提升工作效率，加之这类叉车的路线都是规划好的，可以在无照明的环境中正常运作，在节能方面也有很大优势。”

那么，“无人驾驶”叉车是否会在进口博览会现场进行展示，甚至演示呢？毕昇说仍不确定，“我们还没有最终确定参展展品，大家可以在11月到展会现场来参观。”

对接会现场，还有很多刀具领域企业的身影，不同于普通市民认知中的各类厨房用刀，将在智能及高端装备展区亮相的刀具产品服务的都是航天航空、汽车等各种行业的零部件制造。“以这种用于车削和铣削的产品为例，主要用于加工一些泵阀、发动机等大型工件，这也属于我们近期推出的新系列。”山高刀具（上海）有限公司东区销售总监汤立宁告诉记者，新设备能够让加工过程中的精度、效率都得到大幅提升，“不过，因为我们每年都会有几千种新产品问世，究竟精选哪些产品在进口博览会上展出，我们还在商讨的过程中。”