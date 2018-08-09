“互联网+”填补病理医生缺口

晨报记者潘文报道 只要有一套扫描系统、一台上网电脑、一个传输软件，就能瞬时突破医疗资源的空间局限。昨日，记者从市卫生计生委了解到，复旦大学附属浦东医院2014年建立上海首个“云病理”诊断中心，汇集国内顶尖病理专家库成员，4年来会诊疑难病理超过2500例，诊断正确率近100%。不仅惠及上海市民、推动区域医联体同质化发展，更辐射全国百姓，打造上海医疗服务创新品牌。

没有准确诊断，何来精准治疗？正因如此，病理医生被称为“医生中的医生”。据介绍，我国病理医生的缺口高达4万-9万人。而培养一名合格的病理科医生，一般需要10年以上。

在上海，三甲医院汇聚病理学各个亚专科——依托各大医院强势学科，专科病理发展迅速而齐全；但另一方面，优质资源分布不均，基层医院因缺乏病理人才导致学科发展受限，使得市民为一纸病理诊断不得不往返奔波、苦苦等候……

4年前，复旦-浦东疑难病理会诊中心暨“云病理”平台正式启用，依托复旦大学上海医学院和复旦临床病理诊断中心。其数字化切片扫描传输调阅系统，可将病理切片的光学图像变为高清可视数据，并通过远程接收系统，传递给相关病理专家，而病理专家也可将诊断结果第一时间传输给临床医生，为患者就医提供便利。