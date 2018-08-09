交大学生科创成果亮相“夏季设计展”

晨报记者董川峰报道 在昨天举行的上海交通大学密西根学院2018夏季设计展上，学生们带来的80多个创新工业设计项目，让前来参展的企业、校内外师生和专业人士大开眼界。

密西根学院大一学生的一项科创项目“虚拟钢琴”小组，设计了一款虚拟键盘钢琴。用户只需找到一个相对平整的桌面，投影仪会在桌面上投射出琴键的图案。当用户按下投影琴键时，底座发射的红外激光会经手指反射后被摄像机捕获。通过处理被捕获的反射点，得到手指按压的位置，从而使音响发出相应琴键的声音。“虚拟钢琴”音乐爱好者无论是在聚会中，还是户外野餐、旅途行车中，都能浸润式体验音乐魅力。

站在“魔镜”前，你不仅可以梳妆打扮，还能同时浏览天气、日程、邮件等各类生活讯息。这款来自密西根学院大一学生的科创作品采用双层结构，除了普通镜子的功能，还安装了电子屏幕和语音交互功能，各类生活信息和服务通过整合生成界面。为了保护用户的私密信息，这款“魔镜”加入面部识别登录功能，未来还可与其他家具进行互联，实现智能家居体系。

这些奇思妙想的科创作品，都来自于密西根学院的《工程导论》课。作为密西根学院的王牌课程项目，《工程导论》课在培养大一学生对于工程专业的兴趣外，也同样注重学生关注和解决实际问题的能力。