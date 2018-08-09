最近几天中心城区急救车每天出车1200车次，比平时增加11%-烈日下，120急救人员“为生命奔波”

晨报记者 潘 文 实习生 饶舒玮

接电话、跑下楼、发动车子，拉响警笛……短短半分钟的时间，120急救人员就已准备就绪。对他们来说，调度指挥中心打来的电话就像是发令枪，接下来便是分秒必争，终点是等待救援的生命。

近日来天气炎热，不少有基础疾病的老年人容易出现不适，再加上中暑等患者，每年夏季都是120急救工作人员最忙的时候。市120急救中心数据显示，最近几天中心城区120急救车每天的出车达到1200车次，比平时增加了 11%。

35秒出车，10分钟到达

早上 7点30左右，120急救“白班”工作人员已经到达上海市医疗急救中心西区分中心普陀分站，准备和“夜班”同事交接工作，要检查一遍工作所需的担架和药品，为新的一天做好准备。

8月7日8点44分，电话铃声响起，此时离电话最近的是120急救车驾驶员顾仁杰，他立即拿起电话，电话那头传来消息，“铜川路有一名93岁的急腹痛患者需要立即送往德济医院”。

每辆120急救车上一般配有三名工作人员，一名驾驶员、一名担架员和一名急救医师，和顾仁杰同时当班的是急救医师许家宝和担架员董彬，日积月累的默契已经让三人形成了一个“急救金三角”，“三位一体”又各有分工。顾仁杰刚放下电话，许家宝和董彬就已经起身，问道“哪里的病人，什么情况？”

说话间，三人已经朝停靠在楼下的急救车奔去，从挂电话到上车出发，仅用了35秒。“我们的规定是接到电话后1分钟内出车，一般情况下我们三四十秒内就能出发。”许家宝说。

在赶往病人所在地的过程中，空荡的车厢内沉默得有些紧张，只听得见驾驶室内顾仁杰不时猛踩油门加速的声音，“开急救车首先要保证安全，然后要在头脑中快速计算出到达病人所在地的最快路线。”

顾仁杰已经开了6年急救车，从小区的哪个门进去更快、哪条路上车子少，他都一清二楚。

10分钟后，急救车停在了病人家的楼下，病人家属已经早早等在那里。许家宝一边向家属了解情况，一边和担架员、驾驶员一同上楼，用软担架将突然出现腹痛的老太太抬下楼，并将其送往医院。

9点10分，急救车到达医院，许家宝和医院的医护人员进行了交接。“每次交接的这两三分钟，是我们最放松的时刻，终于把病人顺利送到医院了。其实很多时候，尤其是有心脏病、糖尿病等基础疾病的老年人，都很难……”许家宝叹了口气，没有继续说下去。

交接完成后，三人拿起1.5升装的矿泉水瓶，开始大口大口地喝水，然后开车返回普陀分站，等待下一场“生命接力赛”。

一条信息预估患者病情

忙的时候，急救车还没开回分站，可能就有急救电话打过来了。

刚回到分站没多久，电话铃声再次响起。调度指挥中心给出的患者病情信息是低血糖，仅这一条信息，在急救岗位干了23年的许家宝已经猜想出了大致情况，“可能是注射胰岛素的病人，这类患者很不容易，不吃饭或者少吃点饭，血糖就低了。”

在去病人家的路上，许家宝的心里已经想好了急救方案，“我们上去后先测血糖，确定了病情是低血糖，就注射点葡萄糖。”他和董彬简单沟通过病情后，两人一同快速准备着可能会用到的药品。

“几支？”“两支够了。”在董彬的配合下，许家宝迅速地准备好药品，并将手提医疗设备放置在旁边，方便车子一到就可以马上提起设备赶往救治。“120急救车的驾驶员和担架员并不仅仅是开车和搬运，他们都进行过严格的急救培训，都有相关的证书，会协助医师进行急救。”许家宝说。

十来分钟后，急救车到达小区，但顾仁杰发现道路两旁停满了私家车，急救车无法开到病人家楼下，只能将担架床推到楼下，再拿着软担架上楼。“很多小区停车位都很紧张，尤其是到了晚上车子都停回小区里了，经常会碰到急救车开不进去的情况，有的时候车子即使能开进去也没法掉头，相比于把车子慢慢倒出来，还不如直接把担架推进去更快些，这是开急救车最常遇到的问题之一，我这边一天出车10次，大概有一半都没法直接开到楼下。”顾仁杰说。

正如许家宝预估的那样，病人已经昏迷，血糖低到测不出来。看到家里老人突然昏迷不醒，家属已经紧张得说不出话，房间里只剩下急救人员使用医疗设备进行检测的声音。

接过董彬递过来的药品，许家宝赶紧给老人注射了一针葡萄糖。“没事了，没事了，不要紧张，现在好了。”几分钟后，老人睁开了眼睛，腿脚也能活动了。

为了确保病人已无大碍，急救人员又测了一次血糖，数据显示正常。看着老太太转了转眼珠，一直盯着他看，许家宝笑着和家属说道，“你看，现在眼睛也有神了。”此时房间里的气氛开始活跃起来，家属的脸上也露出了笑容，并连声道谢，“这么热的天，辛苦你们了，太谢谢了！”

同样舒展眉头的还有急救人员，确认病人不需要去医院后，他们立即拿好医药包，准备返回分站。

“救回病人后的心情无法描述”

午饭后是最热的时间段，停在太阳底下的急救车驾驶室内，温度不断攀升，车身已经发烫。分站里的电话再次响起，普陀区中心医院里的一名外伤病人病情严重，需要立即转到九院进行脸部缝合。这次和“急救金三角”一同出车的，还有第一天来报到的“新人”小胡。

在出车前，小胡已经经过长时间培训，各种急救措施对他来说并不是难题。但对120急救人员来说，更大的考验还在和时间“博弈”的路上。

小胡协助董彬几人一同把病人抬上了急救车，开始了他第一趟“出车”。虽然搬运时间只有短短几分钟，但在太阳的暴晒下急救人员都已经出汗了。经过二三十分钟的行驶后，急救车到达九院，再把病人从急救车上搬运下来，和医院交接好。

但在回来的路上，小胡开始觉得有些头晕、想吐，整个人精神也不太好，许家宝根据他的症状，初步判断是中暑了，有可能还有些晕车。回到分站后，小胡去休息室休息了一段时间才缓了过来。

“我刚来的时候也有些不太适应，现在好很多了。大热天的时候，经常是衣服湿了干、干了湿，尤其是中午刚刚上车的时候，驾驶室内会非常热。”顾仁杰说。

对担架员董彬来说，最大的考验有时候是体力上的。在6年的急救工作中，他搬运过的最重的病人是240多斤。“不少老小区的楼道比较狭窄，还堆放着不少东西，所以不太好走。在搬运中受过两次伤，最近的一次是3个多月前，当时也是抬一个病人下楼，结果腰一下子没绷住，伤到了。然后硬着头皮把这个病人抬了下去，送到医院后再去看病，还好没什么大问题。”董彬笑了笑说道。

同样的，急救工作的过程中也有不少误解。许家宝说：“病人家属一般都很着急，我们也能理解。有的希望刚刚打完急救电话，我们就立马能到，但出车有一定距离，不可能马上能到。”据了解，目前120的出车反应时间已经大幅提速，平均到达现场的时间已降至12分钟左右。

虽然工作各有侧重，面对的考验不尽相同，但“急救金三角”也有一个共同的感触，“每次把一个生命垂危的病人救回来的时候，那种心情是无法用语言描述的。”

午饭首选面条不敢叫外卖

许家宝、顾仁杰、董彬三人每天的工作时间是12个小时，“白班”是从早上8点到晚上8点，“夜班”是从晚上8点到第二天早上8点。“一天12个小时，我们大多数时间都在车上，要么是在去病人家的路上，要么在把病人送往医院的路上。”许家宝说。

对 120急救人员来说，午饭时间是不固定的，有时候11点吃，有时候1点吃，有时候没时间吃。正因如此，不少人都患上了胃病。

11点半左右，三人通过对讲机向总机汇报 “准备去吃午饭”，得到允许后便快步奔向了职工食堂，速度和出车一样快。没有闲聊和逗留，他们迅速选好菜后开始用餐，一口接着一口送入嘴中。十分钟后，碗里的饭菜已经见底。

和旁边用餐的人相比，“急救金三角”吃得十分“着急”，似乎无需咀嚼直接送入腹中。记者都被这速度惊到了，“吃得这么快？”

“不快不行啊，万一一个电话打过来，我们就要走了。所以我们上班的时候都不敢叫外卖，很有可能外卖没到我们已经出车了。”许家宝说。

在各种餐点中，面食是他们的首选，原因是吃面速度最快。但即使是面条，有时候也来不及吃。前几天中午，三人在路边点了冷面当午饭，刚吃了没两口，就接到了总机转过来的急救信息：曹杨五村有名老人出现急性心衰，需立即急救。二话不说，“急救金三角”赶紧出发。