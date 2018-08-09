消防突击检查快递网点发现多处隐患-充电电瓶封堵宿舍门

晨报记者 倪 冬

8月7日，上海对消防安全大排查大整治行动进行部署后，上海消防总队和杨浦消防支队执法人员昨天突击检查了辽源东路上的两家快递网点，发现电瓶集中充电点存在不小的消防隐患——“电瓶集中充电点周边，均堆放了大量纸箱等可燃物，且没有配备灭火器等灭火器材。”杨浦消防支队火调技术科科长燕磊说，个别电瓶的外壳已经破损竟还用纸板箱、封箱带包裹起来继续充电使用。

记者调查发现，无论是快递还是外卖网点，电瓶车充电的消防隐患均普遍存在，这一“顽疾”亟待破解。

检查点一：配电箱电线都是裸露的

万象物流位于辽源东路的网点，就租在双阳一村沿街居民楼的一楼商铺内，楼上6层是居民楼。这个占地七八十平方米的快递网点，有16名员工，主要配送天猫超市的物流，附带送一些当当网的快件等，“平常一天要送1200多件，高峰时一天要送两三千件，送完为止”。

昨天上午10时许，上海消防总队和杨浦消防支队的执法人员突击检查了这家网点，刚一进门就看到了紧贴墙壁放在铁架子上集中充电的五六个电瓶。

铁架子高约1米，共分3层，每一层可放4个电瓶，最上层间隔对应着4个插座，地板上放了一个大型的8眼拖线板。与家用电瓶车的电瓶相比，铁架上充电的电瓶体积更大，长宽高约为50厘米、30厘米、30厘米。正在充电的电瓶周边，堆满了大大小小各种快递包装纸箱。

电瓶集中充电点旁边，紧靠一扇木门。执法人员推开门后，被眼前的景象惊呆了：房间里三面贴墙，放着3张上下铺的架子床，房间中间摆放着一张单人床和一个布式折叠床。由于每张床铺上都放着被子、枕头，粗略估算应该住了8个人。

由于最近高温，房间里除了一个空调以外，几乎每个床铺上都还放着一个小电风扇。几乎每个床铺的拖线板上，都插着电风扇、手机充电器等插头。记者注意到，一个架子床旁边摆放着一个纸箱子，上面放着一包香烟，床下一个空啤酒瓶里已经塞满了半瓶子的烟蒂。

杨浦消防支队火调技术科科长燕磊看到这些隐患后忧心不已。他说，按照要求，员工宿舍不能和营业区域连通，否则必须要设置专门的疏散通道。万象物流电瓶集中充电点，就设在宿舍唯一的出口处，而电瓶充电时又是极容易发生火灾的，一旦起火马上就封堵住宿舍唯一的逃生通道。

更夸张的是，电瓶集中充电点上方的配电箱里，电线都是裸露的，旁边的墙壁壁纸又是喷绘易燃的，一点线路发生“电打火”，瞬间就会蔓延成灾。最终，执法人员决定当场查封宿舍区，并责令万象物流逐一整改隐患。

检查点二：损坏电瓶包裹后继续充电

检查完万象物流后，执法人员又来到了隔壁一家名叫微特派的快递网点。

这家快递公司在房间里设置一间隔层，通过一把竹梯子可以爬到隔层上。执法人员爬上去之后，发现一张上下铺的架子床、一张单人床，以及一个铺在地上的凉席。架子床旁边的啤酒瓶里，同样装了很多烟蒂。“以前住人，主要是看仓库的。最近，房东过来说，现在不能住人了。”微特派一名留守的快递员解释。

竹梯子的下方，刚好是电瓶集中充电点，也摆放着五六个电瓶在充电。与万象物流一样，这里也有一个外壳已经损坏却用纸板箱、封箱带包裹起来的电瓶。

“这种电瓶一旦充电时过载，造成热量集聚，很容易引发火灾。”杨浦消防支队火调技术科科长燕磊说，关键是这些电瓶在充电时，周边还堆满了各种可燃易燃的快递包装纸箱。

［消防部门］

充电点1米范围内勿堆放可燃物

“不少快递、外卖网点都设在沿街商铺，一楼是商铺，楼上是居民住宅。”在杨浦消防支队防火监督处的杨维雯看来，无论是快递还是外卖网点，电瓶集中充电的隐患均普遍存在，亟待破解这一难题。

上海消防部门曾表示，本市电动车引发的火灾，90%是在充电时引起的。据全国知名火灾原因调查专家谢福根介绍，电动车在充电时之所以容易起火，起火后容易酿成大灾甚至致人死亡，根本原因与密闭的充电环境、车主喜欢夜间充电的使用习惯和车自身的易燃材质有关。

“快递网点本身就堆放了大量易燃可燃的包装纸箱，一旦起火，必然迅速蔓延成灾。”杨维雯说，为了降低电瓶充电的风险，他们要求快递、外卖网点必须辟出专门的区域供电瓶集中充电，充电电线和配电箱要做好穿管保护，集中充电点1米范围以内不允许堆放可燃物，且必须配备灭火器等消防器材。同时，消防部门还鼓励网点增配简易喷淋、独立式烟感报警器等设备。

杨维雯说，还有一点必须要杜绝，就是坚决不允许把住宿与生产、仓储、经营混合设置在同一空间内，即通常所说的“三合一”。因为“三合一”一旦发生火灾，极易引发群死群伤。