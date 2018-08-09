城管昨集中开展夜排档整治行动

晨报记者 郁文艳

昨天晚上，全市城管执法系统集中开展夜排档、烧烤摊整治行动。晚上10:00，指挥中心值班队员通过视频巡逻发现，平凉路、临青路路口，出现了占道经营夜排档现象。指挥长当即下达指令，指挥就近巡查的执法队员迅即赶赴现场处置。

据悉，自6月1日至8月6日，全市城管执法系统共出动执法人员1.9万余人次，开展夜排档、烧烤摊执法整治行动1100余次,依法查处违法违规夜排档、烧烤摊案件2360起。同时，市城管执法局也表示，考虑到市民对夜宵的需求，要引导各街镇因地制宜设置正规夜排档集市。

已开展“清风”专项执法行动

为进一步巩固拓展前期执法整治成果，昨天晚上，市城管执法局组织开展全市违法违规夜排档、烧烤摊大整治行动，聚焦违法行为易发多发区域，有针对性地加强巡查管控，依法、及时查处违法违规夜排档、烧烤摊。

晚上8:30，市城管执法局局长徐志虎来到杨浦区城管执法局指挥中心，通过街面视频监控系统，查看杨浦区城管执法队员街面巡查管控情况。

晚上10:00，指挥中心值班队员通过视频巡逻发现，平凉路、临青路路口，出现了占道经营夜排档现象。指挥长当即下达指令，指挥就近巡查的执法队员迅即赶赴现场处置。城管执法队员赶到现场后，对违法经营当事人进行了教育劝阻，依法暂扣其违法经营物品，下一步将依法予以处罚。当事人认识到了自己的错误，配合城管执法队员做好整改工作，并表示不再违法违规经营。

据悉，6月1日起，全市城管执法系统开展为期三个月的“清风”专项执法行动，集中力量查处违法占道经营夜排档、烧烤摊等行为，努力为市民营造整洁有序、清新宜居的生活环境。据统计，6月1日-8月6日，全市城管执法系统共出动执法人员1.9万余人次，取缔违法违规夜排档、烧烤摊2500余处，会同相关部门收缴各类不洁食品6500余公斤。

将因地制宜设正规夜排档

市城管执法局介绍，接下去将进一步提高违法违规夜排档、烧烤摊治理成效，防止违法违规现象回潮，努力改善城市环境品质和市民群众生活环境。

同时，考虑市民对夜宵的需求，要建立完善堵疏结合机制，推广浦东周浦夜市、川沙夜市等管理经验，指导有条件的街镇，因地制宜设置正规的夜排档集市，会同相关部门加强日常食品安全、环境卫生管理。

此外，也将探索建立公众参与机制。同时，充分依托社区居委工作平台，加强城市管理志愿者队伍建设，引导志愿者和广大市民共同参与城市环境治理，及时反映、及时劝阻各类违章现象，为提升城市精细化管理水平贡献智慧和力量。