小学生“压力自测”：我给自己打10分-心理咨询师：家庭教养压力远大于学习本身压力 家长对孩子的期望就是给他们的压力

晨报记者 林颖颖

“参加压力自测的孩子42人，感觉到压力的孩子29人，其中有12个小朋友给自己打了压力满分10分或9分，压力过大的孩子比例过高了！”

这个暑假，团市委12355心理咨询师宋韵华来到黄浦、浦东、长宁的三个爱心暑托班上《小学生心理减压》课，随堂做的这份小样本“压力自测调查”，让她心里很不是滋味，本来觉得在小学生面前，压力“不是个事儿”，但是，压力自测中，孩子内心的挣扎和表现出来的焦虑，却令宋韵华担忧不已。

“沉甸甸”的压力测试

宋韵华介绍，这次的压力测试，分布在自己上的爱心暑托班的两个班级中，主要集中在开学升二、三、四年级的小学生。在讲解压力原因、心情疏导方法的同时，宋韵华也很想知道，现在的孩子压力到底有多少？

于是，她在课上请孩子们为自己的压力打分，“压力最高值10分，毫无压力0分”，她还请孩子们画画或者写字，表达自己的情绪。

在这位有着5年工作经验的心理咨询师看来，小学生的幸福感更多来自家庭教养和支撑。“当他们面对压力时，如果能够表达出来，获得支持和帮助，其实真不是什么事儿。所以，在备课的时候，我还是蛮轻松的。”

可是，让宋韵华没想到的是，参加压力自测的孩子42人，有29人感觉到有压力，其中有12个小朋友给自己打了10分和9分！

“9到11岁的孩子，对自己的‘人设’已经相当清楚了，所以他们给自己的分数还是相对客观的，从这个测试结果看，压力过大的孩子比例过高了！”宋老师不禁担忧，这才是小学生，现在就已经压力爆棚，那到了小升初、中考、高考，怎么办？！

家长期望成了孩子压力源

在课后手记中，宋韵华写道：“居然有3个开学才读二年级的孩子，给自己压力打了10分，一个孩子还在旁边标注：‘sho不了了’，果然是受不了了，汉语拼音的u也丢掉啦。”

测试结果出来后，宋韵华试着和孩子们做沟通，想找出压力源。“大多数孩子都告诉我，平时的功课实在太多了，暑假也没得休息，学校里的作业做完了，父母还会再安排其他的作业或者培训班”，还有更多的孩子对自己的压力做了这些描述：

“每次考到不好的成绩，回家压力很大，怕被爸爸妈妈骂。”——四年级女生。

“考试成绩必须让父母满意，不能让父母失望。”——五年级女生。

“每次考试时我都有压力。爸爸骂我时我很有压力。”——三年级男生。

有一名三年级的男孩子，给自己的压力打了10分，好像还不足以表达，还在10分边上加了A+。

然而，再看看孩子对自己的描述，“英语等级很厉害”、“班级成绩每次在第2名以上”，“特长：弹钢琴、作文、奥数”……还有那名“不能让父母失望”的五年级女生也是“牛娃”：会画画、会弹琴、英语口语不错……她也给自己的压力打了10分。

这样的情况其实不止发生在暑托班里，就在暑假前的一个个案咨询中，一名三年级的小男生告诉宋韵华，父母帮他安排了一个暑期写作提高班，“但是他就是不想去，一直说‘我的心理压力太大了’，因为写得不好，父母、老师会批评他”。

宋韵华总结说，其实，更多的时候，家庭教养的压力远远大于孩子学习本身的压力，因为孩子怕做得不好，会被批评、责骂。

此时，宋老师又想起朋友圈里家长吐槽鸡娃时的心力交瘁。“感觉孩子和家长就像两条越来越苦逼的平行线，各自在压力之路上独行。”

孩子压力还来自父母关系

学业和父母的期望是小学生的唯一压力源吗？现实并非完全如此。

手记中，宋韵华记录了一个令她印象深刻的女孩。“上课前，小姑娘跑到讲台上问，‘今天上什么课呀？’一会儿又跑来靠在我的身边说，‘老师，你的铃铛能不能让我玩一下？就玩一下嘛，为什么不可以？’……”

课堂间，这个小姑娘每时每刻都在提问，大多数情况是题目还没有讲完，就插嘴发问了。同时，执行任务的效率比较低，画一幅自由画，感觉没有橡皮几乎无法画下去，反反复复擦掉重画。

小姑娘与周围同学的互动也非常少，看上去她无法遵守纪律、进入作业状态很慢而且非常容易中断、无法倾听、情绪不稳定、要求绝对被关注、与陌生人过度亲昵，似乎表现为注意力不足的症状。

在压力测试中，她给自己打了9分。并写道，“有压力，爸爸妈妈吵架”。

“不知道，她的烦恼和困惑已经持续了多久？”宋老师一下子很心疼这个小姑娘。从心理学的角度，她深知，一个 8、9岁的孩子，她没有能力来面对、承担和肩负来自父母的冲突，她的压力系统因此受到负面影响，使得她焦虑不安和行为冲动。

宋韵华特别想对家长们说一句：“做父母的并非十全十美。但必须要知道，孩子特别容易因为我们所做的选择，以及之后他们自己的选择而受到或好或坏的影响，有些将会影响他们一辈子。”