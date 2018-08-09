妈妈买菜将6岁女儿反锁家中，孩子攀爬至窗台外沿被脚下悬空吓懵-女童被困8楼窗台，警民救援无人围观

晨报记者 吴艺璇

8月6日上午，杨浦区的何女士出门买菜时将6岁的女儿反锁在家中，谁知顽皮的小女孩竟通过厨房灶台攀爬至窗台外沿。再想回屋时，小女孩被8楼窗台下的悬空吓得不敢转身了。

“我当时已经做好了最坏的打算。”五角场派出所巡逻民警郝明友接到报警后立即赶往现场，让周围的居民帮忙把被子、床垫都拿出来，被子四个角拉好，底下再垫一层床垫。最终，在居民的协助下，被困在8楼阳台半小时的小女孩被郝明友一把从窗台上抱下来。

险情排除后，现场居民都为这位53岁的老民警点赞，而郝明友却说：“这场救援最大的功劳，应该属于群众。他们都有一颗爱心，二话不说把床单、床垫拿出来，弄脏弄破都没有怨言。我让他们配合不要拍视频，不要围观，就真的没有看到一个人拍。他们的名字我都不知道，他们都在做好事。”

“孩子要掉下来了，快救人”

“孩子要掉下来了，快救人！快救人！”8月6日上午10时21分许，杨浦警方接到报警称：邯郸路一小区居民楼有一名小女孩独自站在8楼家中窗台上，随时可能会坠楼。接报后，五角场派出所巡逻民警郝明友立即赶赴处置。

接报5分钟后，郝明友到达现场，事发居民楼下已经有不少人，大家都盯着8楼一户居民家中的窗户，只见一个6岁的小女孩两手紧紧地拽着窗框，双脚落在8楼窗台的外沿。让郝明友心焦的是，小女孩是一个人被反锁在家，短时间内联系不上家长。

警民合力，小女孩获救

事态紧急，民警郝明友赶紧组织周围群众进行施救。他先从居民家中要来了床单、棉花胎、床垫，安排大家尽量扩大面积在楼下铺开。随后，他从居民中找到了一名休假在家的幼儿园老师，把她带到了7楼的过道窗旁。让老师探出头与女孩聊天，安抚其情绪，分散她的注意力。

此时，距郝明友接警到场刚过了10分钟，酷暑高温让奔上奔下的他衣衫尽湿，可想而知，窗台上小女孩的体力也在不断消耗，救援刻不容缓。

后续增援警力陆续赶来，消防队员带着破拆装备也赶到了现场。由于一直联系不到女孩家长，现场处置民警当即决定用外力开门。于是，消防队员使用专业设备，反锁的防盗门终于被打开。郝明友迅速从客厅冲到厨房，一把将小女孩从窗台上抱了下来。

在窗台上站了近半小时的小女孩被安全救下，郝明友悬着的一颗心终于放下了。周围的群众专程送来了解暑的饮料，郝明友说：“小孩子救下来了，比喝什么冷饮都舒心。”

不久，小女孩的母亲何某回到了家。原来，何某早上出门买菜时把6岁的女儿独自一人反锁在了家里。女儿在家顽皮，竟通过攀爬厨房间低矮的灶台一路走到了窗台外沿。再想回屋时，却被脚下的悬空给吓住不敢转身了。

［对话］

“我当时已做好了最坏的打算”

记者：到场后，你的第一反应是什么？

郝明友：到场以后，见小女孩站的窗台就只有巴掌那么大，手抓着窗框，在喊救命。我开始叫周围的居民帮忙，他们把被子、床垫都拿出来，被子四个角拉好，底下再垫一层床垫，我当时已经做好了最坏的打算。上楼之前，我让其他居民都站远一点，不要围观，不要用手机拍照，不要出现在小女孩的视线内，给她造成恐惧感。

记者：怎么会想到找幼儿园老师帮忙？

郝明友：这个幼儿园老师就是报警人，我要特别感谢她，当时为了安抚小女孩的情绪，我单独带着她到楼道边和小女孩说话，让小女孩手要抓紧，并告诉她做得“很棒”。我们安抚小女孩的时候才知道她是幼儿园老师，她很专业，也很懂孩子。刚开始不停喊救命的小女孩很快安静了下来，她已经在听我们说话了，说明她的注意力在我们这里，而不是脚下的高空。

记者：破门救援就是一刹那，当时心情是怎么样的？

郝明友：防盗门花了我们比较长的时间打开，当时我还是很害怕的，只要我们有一个疏忽，后果就很难预料。门一破开，我赶紧冲进去，一把拉住了小女孩的手臂。说实话，在没有碰到她之前，我的心都是吊在那儿的，一碰到我就心定了。拉住手臂以后我顺势把她抱下了窗台。

记者：小女孩救下来以后，她状态怎么样？

郝明友：她一句话也没有，愣在那里，事后听说她平时是个很活泼调皮的人，我想她当时一定是吓到了。我告诉她，今后不能做这么危险的事情，她也只是点头，不吭声。她的母亲回来以后，半天说不出一句话，我看得出她想感谢大家，但却呆着不知道怎么说话。

记者：现场唯一一张照片里，是你救下小女孩后在用对讲机说话，当时在说什么？

郝明友：我在通知所里，居委会和社区民警，马上到小区做安全防范工作。虽然险情排除了，但是安全防范教育还要做，特别是现在放暑假，家长要重视儿童安全防护，不要把小孩单独留在房间内，还要检查厨房、卫生间等角落，及时清除安全隐患。

记者：半个小时的救援中，有什么细节让你感动的吗？

郝明友：他们都说我指挥得当、很冷静，其实这场救援最大的功劳应该给周围的群众。他们都有一颗爱心，二话不说把床单、床垫拿出来，弄脏弄破都没有怨言。我让他们配合不要拍视频，不要围观，就真的没有看到一个人拍。他们的名字我都不知道，他们都在做好事。