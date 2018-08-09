一电信诈骗团伙被捣毁，查获多个版本“话术剧本”-电信诈骗团伙新成员进窝点需通过“话术剧本”考核上岗

晨报记者 吴艺璇

“你好，请问你是×××吗？我这里是南×市公安局，有几个问题要跟你本人确认一下”、“跟警官讲实话，你本人是不愿意配合我们公安机关调查吗？”这是徐汇警方在电信诈骗犯罪嫌疑人房间里找到的“话术剧本”内容，只有通过“话术剧本”的考核，诈骗团伙新成员才能进入 “一线”电话组行骗。

日前，徐汇警方捣毁一个电信诈骗团伙，现场查获各类通信设备，“话术剧本”里还详细记录着犯罪分子的“套路”。

进入“一线”行骗要考核

今年4月，徐汇区发生了多起电信网络诈骗案件，嫌疑人冒充司法机关，称被害人涉及多宗拐卖人口案件，要求被害人配合调查，随后骗被害人将钱款打入其指定账户。接到市局反电诈中心预警后，徐汇警方一方面寻找被害人，紧急止付挽回损失；案发后，对幕后的诈骗犯罪团伙进行全面侦查。

根据技术比对，警方很快发现江西籍男子洪某有重大作案嫌疑。5月9日，警方在江西省新余市某小区将犯罪嫌疑人洪某、杨某等5人抓获，团伙其他成员也相继落网。

据洪某交代，其曾于2014年在境外从事电信诈骗活动。回国后，洪某长期无业，便打算重操旧业。今年4月，洪某伙同好友朱某和杨某招募了多名社会闲杂人员冒充“公检法”工作人员共同实施电话诈骗。团伙内部组织较为严密，新成员进入窝点后第一件事是交出自己的移动电话，以防泄密。同时规定电话组成员不允许随意出入窝点，相互之间以绰号相称。

杨某、陈某都是刚“入行”不久的成员，在团伙内部新加入的成员必须经由洪某考核：进行诈骗电话试打，如能与潜在被害人交流自如视为考核通过，进入“一线”电话组正式行骗，并可领取薪水。未能通过的则继续学习诈骗话术。

通话到第三组上当几率高

“你好，请问你是×××吗？我这里是南×市公安局，有几个问题要跟你本人确认下。”

“跟警官讲实话，你本人是不愿意配合我们公安机关调查吗？”

这是侦查员在多名犯罪嫌疑人的房间内找到多个版本的“话术剧本”。警方介绍，该团伙分工明确，划分成3个电话小组，第一组由新招募人员组成，这些人根据洪某提供的“话术剧本”、人员信息表和专用通讯设备，冒充司法机关工作人员骗取被害人信任；第二组由团伙骨干成员组成，接手一组行骗成功的被害人，通过电话进一步交流和洗脑，摸清被害人的银行账户情况；第三组的行骗由洪某本人亲自把关，向被害人展示伪造的“逮捕证”和“银行资金冻结证明”，诱骗其向指定账户转账。通常，被害人进行到“三线”电话组时，财产受损的几率非常高。

团伙成员交代，起初看到“话术剧本”时意识到自己所从事的是电信诈骗犯罪，后看到同伙人数增加了，胆子也就大了。

“一线”电话组成员杨某在看守所里流下了悔恨的眼泪，起初是抱着“干一票就走”的心态实施犯罪，“没想到上海警察这么快就找上门了”。等待他们的是法律的审判。

目前，以洪某为首的4名犯罪嫌疑人已被检察机关依法逮捕，3名嫌疑人取保候审，另2名在逃犯罪嫌疑人于今年7月落网，现已被刑事拘留。案件正在进一步侦查中。

警方提醒：公安机关绝不会以办案为由要求当事人转账汇款，更不存在安全账户、网上逮捕证之类的银行账号和法律文书。广大市民遇到此类电话坚决不听不信，并立即报警。2018年5月1日起，本市已开通“962110”防范劝阻电信网络诈骗专线，实施即时预警，希望广大市民在接到警方劝阻电话和民警上门劝阻时积极配合，避免受损。