苏宁计划三年培育千家金牌商户

任则

8月8日，在题为“智慧零售创富未来”的苏宁零售云合作伙伴大会上，面对来自全国各地的千余名零售云加盟商，张近东坦言，让自己和家人过上好日子，曾是他创业的初衷。

张近东制定的智慧零售大开发战略，每天都在上演着速度与激情。截至目前，在过去半年时间内，苏宁已经新增了2000多家智慧零售门店，其中零售云门店就超过一千家。这些零售云门店覆盖全国27个省，近1000个县镇，7月份甚至实现日均开店7.5家，整体销售规模半年增长了100倍。

横空出世的零售云，已经成为县镇市场上的智慧零售“新物种”。但张近东更希望构筑一个消费升级的美丽新时代。“零售云的发展，要让加盟商真正的创业创富；同时，服务是苏宁的唯一产品，重视用户体验、有口皆碑，才能把门店做得长久。”

苏宁零售云门店主要面向2-4万人口的县镇市场,采用“加盟店直营化管理”模式,即加盟商自行承担门店的租金、装修、职工薪酬等运营成本,但可共享苏宁的品牌、商品、销售、宣传、物流、服务等多项资源。零售云可以为商家赋能，从选品、采购到营销、宣传再到服务、售后等,均由苏宁提供专业的指导。经过一年的发展，苏宁的零售云门店已达1010家。

张近东希望，通过搭载千万仓储级的商品供应链资源、智能化的零售运营能力、海量的数据资源、多场景的增值服务、领先全国的仓配服务等一系列的智慧零售生态能力。他要做的，便是为县镇市场发展智慧零售构筑一个低成本、高效率的解决方案。

在刚刚举行的苏宁零售云合作伙伴大会现场，海尔、美的、华为等知名品牌商的代表也纷纷受邀出席。在零售云的布局中，发展县镇市场，要构筑以县镇用户需求为核心的商品服务体系。

为推动每家零售云门店稳定、快速发展，张近东现场向零售云门店的合作伙伴承诺，三年内，苏宁将完成首轮零售云平台造富计划，2020年实现布局12000家零售云门店，培育出1000多家年销售规模达千万级的金牌商户，推动县镇消费市场新业态的规模化崛起。