特朗普“提议”蓬佩奥再次访问朝鲜-美称需要朝鲜就无核化拿出成绩，重申美方没有考虑放松对朝制裁

胡若愚 （新华社专特稿）

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿7日说，总统唐纳德·特朗普准备派国务卿迈克·蓬佩奥再次访问朝鲜，面见朝方最高领导人金正恩。

博尔顿对朝方就无核化采取的举措颇有微词，重申美方没有考虑放松对朝制裁。

特朗普给金正恩回信

博尔顿说，蓬佩奥上周在新加坡参加东亚合作系列外长会，美方向一同参会的朝鲜外务相李勇浩转交特朗普给金正恩的回信。

博尔顿接受美国福克斯新闻频道采访时说：“蓬佩奥国务卿准备重返朝鲜，见金正恩。我们在总统最近给金正恩委员长的信中作出这一提议。”

据白宫2日介绍，特朗普1日收到金正恩来信，随后回信。

美国国务院发言人希瑟·诺尔特7日在例行记者会上说，就蓬佩奥是否第四次访朝，“我们现在没有出访行程要发布”。

福克斯新闻频道记者问及特朗普是否打算与金正恩再度会晤，博尔顿说，现在没有任何安排，但特朗普“准备在任何时候见面”。

朝鲜称已展现善意和气度

只是，“我们需要朝鲜就无核化拿出成绩”，博尔顿紧接着说。

他拒绝朝方关于放松制裁的呼吁，说美方依然主张，除非朝鲜就解除核武器项目取得实际进展，美方不会停止经济制裁。

他指认朝方没有采取“让我们感觉对无核化而言确有必要的举措”。所谓美方将放松制裁只是朝方的看法，美方“没有考虑”。

作为落实朝美联合声明之举，朝鲜7月下旬向美方移交55具朝鲜战争美军遗骸。博尔顿却淡化这一实际行动的意义以及与无核化的关联，称朝方本该如此。

日本共同社等媒体报道，李勇浩上周末在新加坡参会期间批评美方维持对朝制裁、拒绝响应朝方关于发表朝鲜战争终战宣言的呼吁。

“只有美国让朝鲜放心靠近，朝鲜才会对美国推心置腹，以行动回应，”朝中社5日援引李勇浩的话报道，“令人担忧的是，美国国内不断出现……因循守旧的顽固企图。”

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》6日一篇评论文章同样批评美国国内近期掀起对朝制裁施压的舆论风潮。

文章说，朝美之间当务之急是巩固互信，美方尤其应以实际行动展现善意和尊重。为改善朝美关系，从5月废弃北部核试验场到7月移交美军遗骸，朝方已经展现善意和气度。相反，美国只是口头上说要改善关系，而没有付诸实践，甚至逆向而行。

朝鲜继续拆除卫星发射场

美国对外政策智库史汀生中心旗下网站“北纬38度”7日发表的分析文章说，本月3日拍摄的卫星图像显示，朝方继续西海卫星发射场拆除作业。这符合金正恩与特朗普会晤时所作承诺。

半个月前、即7月23日，“北纬38度”借助卫星图像，判断朝方已经开始拆除西海卫星发射场。韩国情报部门7月24日说，根据韩方自行掌握的动向，朝方正着手拆除这座位于西北部平安北道铁山郡东仓里的试验场。

金正恩会晤特朗普时承诺，朝方即将拆除一座导弹发动机试验场。美国媒体推断金正恩说的是西海卫星发射场。

文章说，火箭发射台的一部分同样已经拆卸，但不清楚这一作业的目的是整体拆除，还是开始某个改造项目。

“北纬38度”网站认为，“必须谨慎看待”西海卫星发射场出现的明显变化，视为“初步举措”，缘由是这些作业“并非永久或不可逆”。如果朝方后续拆除发动机测试台的混凝土基座、火箭发射台的龙门吊和燃气流排导装置等设施，可以视为永久和不可逆转举措，理由是朝方没有其他设施具备相同能力。

特朗普7日在社交媒体上对“北纬38度”网站提到的进展表示“欣赏”。韩联社报道，蓬佩奥态度更谨慎，说美方一直要求向朝方正在拆除的设施派核查员，作实地查看。