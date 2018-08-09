阿桑奇要被“请出”厄驻英使馆？-厄瓜多尔总统称若阿桑奇权利能得到保障，就会请他离开

晨报记者 徐惠芬 综合报道

最近，有关“维基揭秘”创始人阿桑奇要被“请出”厄驻英使馆的消息不少，厄瓜多尔总统的最新表态似乎也暗示这种可能性不小。据俄罗斯卫星通讯社7日报道，厄瓜多尔总统莫雷诺表示，已与阿桑奇的律师进行接触，只要阿桑奇的权利能够得到保障，就会请他离开厄驻英使馆。

厄欲与阿桑奇达成协议

据俄罗斯卫星社报道，莫雷诺接受媒体采访时表示，厄瓜多尔有关人士最近与阿桑奇的法律代表进行了接触，为的是达成“某种协议”。

“如果能达成协议，我们将很高兴请阿桑奇先生离开使馆，走相应的诉讼程序。”莫雷诺同时强调，在该协议中，阿桑奇的人身安全和国际法规是第一位的。

莫雷诺稍早前还证实，厄瓜多尔和英国政府正在协商如何终结阿桑奇的避难状态，让他从使馆离开，“我们的诉求是他的生命没有危险。”

2012年6月，因为涉性侵案，阿桑奇躲入伦敦的厄瓜多尔驻英国大使馆，寻求政治庇护，以避免被引渡到瑞典。虽然瑞典检方在去年5月宣布终止对他性侵指控的调查，但阿桑奇违反英国保释规定，如果离开使馆，英国警方依然有权逮捕他。

阿桑奇让厄总统“烦心”

阿桑奇在厄驻英使馆待了6年多时间，为何当初接受阿桑奇避难的厄瓜多尔政府，现在想把阿桑奇请出使馆？

首先，阿桑奇的避难者身份是厄瓜多尔前总统科雷亚授予的，科雷亚已于2017年结束了任期。而现在的总统莫雷诺明显对阿桑奇没有太大好感。就阿桑奇曝光政府机密文件的行为，莫雷诺曾明确表示：“我从未对阿桑奇的所作所为表示过赞同，也不同意为了获取信息入侵他人的私人邮箱，即使里面的信息非常珍贵，能够将政府或者人们反对的某些行为曝光。”

莫雷诺还说，阿桑奇的避难状态像“鞋里一颗石子”让人烦心、“不可持续”。他还披露，自己没有与阿桑奇交谈过。

另一方面，阿桑奇经常就国际议题发表言论，让厄瓜多尔政府不得不出面“灭火”，这也让厄瓜多尔政府大为恼火，为此还断了阿桑奇的网。

今年3月28日，厄瓜多尔政府发表声明称，已在27日切断了阿桑奇的对外通讯。

声明称，阿桑奇在2017年年底与厄瓜多尔政府签署协议，不再对外发布干预他国事务的信息。

此外，终结阿桑奇在使馆的避难状态，无疑可以改善厄瓜多尔和英国以及美国的关系。自厄接受阿桑奇避难申请后，厄英外交纠纷不断，美国也一直施压。据消息人士表示，阿桑奇本人并不清楚英厄双方的磋商，但他相信美方正向厄方施加巨大压力，甚至威胁说要阻止国际货币基金组织向厄提供贷款。

阿桑奇自己也想出去了？

自2012年6月躲入厄驻英使馆避难后，阿桑奇就再也没离开过，至今已有6年多时间。对于在大使馆的生活，阿桑奇曾将其比喻为“生活在空间站”。

据英国媒体披露，一开始，阿桑奇睡在由使馆工作人员捐赠的充气床垫上，两个月后即2012年8月，厄瓜多尔政府宣布向阿桑奇提供政治庇护，这也意味着阿桑奇在短时间内不会离开大使馆，因此使馆方面专门辟出了一个小房间，供阿桑奇生活、工作使用。

属于阿桑奇的小房间只有一扇单窗，往窗外望去，则是一条看得到尽头的街道。这还不是最糟糕的，由于房间相邻的街道就在哈罗德装载码头附近，来往卡车的声音时常打破白天的宁静，甚至在有些晚上惊醒睡梦中的阿桑奇。

这间小房间既是卧室，也是办公室，一个书架将睡觉的地方和工作的地方隔开，所谓工作的地方就是一个木质小圆桌和一把椅子。

因为没办法晒到太阳，阿桑奇特意在自己的房间内选用了太阳灯。但这显然是不够的，据称阿桑奇的健康在避难的6年多时间里大大损伤，甚至有报道称，即使不被“请出”大使馆，阿桑奇自己也想出去了。

在大使馆内，阿桑奇也很难享受美食。大使馆内有一间很小的厨房，里面有个微波炉。当然，阿桑奇主要吃外送食物，而他最喜欢的是日本料理。此外，大使馆工作人员也会为他做一些简单的厄瓜多尔菜。