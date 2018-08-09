全国第十个全民健身日 申城市民“热炼一夏”

晨报记者 金 昊

今年8月8日是全国第十个全民健身日，北京时间昨天上午，2018年上海市“全民健身日”活动启动仪式暨城市业余联赛亲子运动会在陆家嘴北滨江举行。

当天，申城共有57个市、区级公共体育场馆，近千个市民健身中心、市民健身房、市民球场等其他体育健身设施向市民免费开放。值得一提的是，部分经营性的场馆也积极参与，为市民提供免费开放时段。此外，全市共计100个区级体质监测中心和体质监测社区站点，免费为市民提供体质监测服务，帮助市民了解自身体质现状和变化规律，指导居民开展科学健身。8月4日至 12日，296项免费健身技能培训和科学健身讲座，以及263个赛事活动带领申城市民“动起来”。

除现场培训和讲座外，市民还可随时利用碎片化时间，跟着奥运冠军进行科学健身。国家体育总局日前发布《全民健身指南》，既涵盖青少年、成年人、老年人等不同年龄健康人群的运动健身指南，又有针对高血压、糖尿病等不同慢性病人群的运动处方，为体育爱好者“量身定做”个性化体育健身活动方案。

近年来，本市全民健身设施服务体系持续完善，全民健身赛事活动常态化蓬勃开展，全民健身指导服务惠及广大市民，越来越多的市民走出家门，走进运动场，科学健身、享受生活。