新赛季英超本周六拉开大幕-“瓜穆之争”第三年，穆帅输在了起跑线

晨报记者 金 昊

蝉联英超冠军有多难？过往9个赛季，没有任何一支球队能够连续两个赛季把冠军奖杯捧回家中。但从目前来看，曼城有可能会打破这个魔咒。在赛季前最重要的社区盾杯上，人员并不齐整的曼城不顾“社区盾魔咒”的阻拦，干净利落2∶0战胜绝大部分主力回归的切尔西，捧回冠军。

北京时间本周六凌晨三点，新赛季英超联赛即将拉开大幕。巧合的是，即将亮相揭幕战的是曼城上赛季最大的竞争对手——穆里尼奥治下的曼联。整整一个夏天，穆里尼奥始终都没有等来自己想要的引援，这也让他和沃特伍德之间的裂痕越来越大。但在联赛即将开打，老对手已经先声夺人的情况下，穆里尼奥需要提起精神来应对“穆三年”的第一场比赛。

“穆三年”迹象显现

在“穆二年定律”（执教第二季必有冠军）没有应验的情况下，穆里尼奥承受了更大的执教压力。这也是穆里尼奥在夏天数次公开表达对引援工作不满的原因之一。自他和瓜迪奥拉重聚英超以来，“曼市争霸”就彻底成为英超联赛的主旋律，但眼看着苏比萨雷塔为瓜迪奥拉带回了一笔又一笔引援，穆里尼奥自然无法对沃特伍德的工作满意。

但沃特伍德也有自己的苦衷。以目前转会市场上传闻最多的中后卫为例，无论哪位球员最终来到老特拉福德，都意味着琼斯、斯莫林、罗霍、巴伊、林德洛夫之中必然有一位要离开。没有任何一支英超球队会在一线队养六名中后卫，这不合常理，也破坏了球队结构和薪资体系，更会让青训营的孩子们看不到希望。而同样的情况，也发生在其他位置的引援上。

如果说引援方面的停滞不前只是引发了穆里尼奥的担忧，那么在另一件事上，穆里尼奥让所有人都感受到了他的恐慌。自新赛季备战开始，穆里尼奥就不停地在批评手下的球员。先是队长瓦伦西亚在热身赛上受伤，被他责怪“假期太长，还没保护好自己才导致了受伤”。紧接着，由于球队在热身赛中的糟糕表现，穆里尼奥又开始抱怨参加世界杯的球员们“不能早早归队训练，这会让新赛季异常艰难”。

最令人担心的是，穆里尼奥似乎仍然没有缓和与博格巴之间的矛盾。无论是上赛季还是世界杯期间，穆里尼奥对于“博格巴为什么在曼联不能踢出在国家队的表现”一直都没有做出积极的回应，他的评论更像是在说“他为什么不能在俱乐部也这么踢球”，而不是“我能做些什么来让他在俱乐部也有这样的发挥”。

糟糕的季前准备，糟糕的球员关系，和高层之间的裂痕，种种迹象似乎都在预示着“穆三年”定律（第三年因各种原因下课）即将应验。对于穆里尼奥来说，卢卡库、卢克·肖等人的配合或许是这个夏天里唯一的慰藉，但这并不足以保住他的帅位。曼联不会长久忍受无冠的日子，更不会接受一位像“怨妇”一样的主帅。一旦赛季初期战绩不佳，穆里尼奥很有可能就此告别老特拉福德。

“瓜三年”威力无限

看起来，这个赛季似乎很难有球队能够阻止曼城。社区盾杯面对切尔西，没有德布劳内和斯特林，甚至连奥塔门迪和热苏斯都还在替补席上坐着，曼城仅依靠常规轮转球员伯纳德·席尔瓦和青训希望之星福登就完成了中场的梳理工作。这也让对手的中场核心若日尼奥有些尴尬，比赛中失误不断的他原本是要加盟曼城的。全场比赛，曼城取得了全面的压制，56%的控球率和近4倍于对手的射门次数，都体现了这支球队的默契度和实力，曼城也如愿用一个冠军开启了新赛季的征程。

上赛季，曼城重金改造了自己的后防线，沃克、门迪、达尼洛、奥塔门迪、拉波尔特等一众处于上升期的后卫纷纷来投，这也彻底改变了曼城球队结构中最弱的一环。最终，瓜迪奥拉在执教曼城的第二个赛季就如愿收获了英超冠军。现在看来，这个冠军让整个俱乐部的运行走上正轨。

在本赛季的引援中，曼城一改过往“土豪砸钱”的引援风格，进入“理性投资”的阶段。原本，瓜迪奥拉希望能够收购一名中场来接班年龄偏大的费尔南迪尼奥，若日尼奥是最理想的目标，但未能如愿的瓜帅也并未过多担心，青训小将福登的成熟给了他信心。更何况，瓜帅收获了心仪已久的马赫雷斯，在丰富了自身战术的同时，也让曼城高层在与斯特林的谈判中更有底气。

在度过了第一年的适应期后，瓜迪奥拉在英超已经变得“如鱼得水”。球队方面，他跟球员和教练组之间的关系非常融洽；俱乐部方面，老熟人苏比萨雷塔等人和他已合作多年，不存在磨合问题；对外方面，除了跟穆里尼奥偶尔打打口水仗，其它时间瓜迪奥拉一直都是“老好人”的形象。

看起来，曼城终于找到了合适的领路人，英超联赛的“瓜迪奥拉时代”，正在拉开大幕。

谁会扮演“搅局者”？

从季前赛的一系列表现来看，曼城依旧是新赛季英超冠军最有力的竞争者。但在第二顺位的争夺上，曼联已经被追上甚至反超。在经历了上赛季的成功之后，克洛普和他治下的利物浦给了外界更多的信心，尤其是他们的引援。

在上赛季就已经提前“预定”了莱比锡中场悍将纳比·凯塔后，利物浦又在夏窗搞定了原本上赛季就应该登陆英伦的法比尼奥，这二人的到来让利物浦在后腰位置上的人员储备达到了世界级。除此之外，利物浦重金引入了号称“布冯之后最全面门将”的巴西人阿利森。在上赛季最弱的中场和门将环节得到质的提升后，只要利物浦的防线能够保持健康，他们就是“曼市争霸搅局者”的不二人选。

当然，“六大豪门”中另外三支球队也并非绝无机会。但他们目前的境遇让外界很难对他们有所期待：告别孔蒂的切尔西迎来了在意甲大获成功的萨里，但意大利人想要完成对球队的全面改造尚需时间；同样迎来新帅的阿森纳也面临同样的问题，“后温格时代”的阿森纳想要“转型”成功，显然不是一个夏天可以做到的事情；至于热刺，转会市场上没有任何动作，同时还面临着主力中卫阿尔德雷维尔德有可能离开的麻烦，波切蒂诺的球队想要进入前三名，会比过往几个赛季困难许多。