国资积极入股上市公司-下半年国企混改或将带来A股并购继续升温

晨报记者 曹西京

8月6日，深圳市国资委全资拥有的资本运作专业平台远致投资，受让科陆电子控股股东持有的1.52亿股股份(约占公司总股本10.78%)，成为科陆电子第二大股东。除科陆电子，另一家深圳上市企业怡亚通今年5月也宣布公司控股股东将其持有公司的2.83亿股以及由此所衍生的所有股东权益转让给深投控，深投控成为怡亚通第二大股东。

根据Wind统计，今年国企及央企的重大资产重组合计达87家，已宣布的交易总金额超过6000亿元。业内人士表示，国资介入，不仅是看到了企业价值，同时也有利于稳定市场。“市场调整后，很多公司股价已经具有中长线投入价值，让国资看到了机会。”一家上市公司负责人说，国资入驻，缓解了公司流动性，也给了投资者信心，相关公司在银行授信方面将获更多便利。

今年以来，国资成为股权转让受让方的主力之一。国资接盘上市公司股权，不少直指控股权，包括当代东方、新筑股份、联建光电、盛运环保等公司都是拟向国资公司转让控股权。由于A股并购是国企改革的重要手段，预期下半年国企混改带来的A股并购继续升温。

招商证券分析，国企改革主题投资的空间和时间会得到拓展，可三条主线布局：

一是央企试点混改及部分地方混改。第三批油气领域的混改最值得期待。个股关注：泰山石油、大庆华科、四川美丰、中国国航、广深铁路、隧道股份、湖南天雁等。

二是国有资本投资、运营公司改革。除作为央企改革试点的国投和中粮集团之外，地方国资也正在加快布局改组与组建国有资本投资运营公司，如上海、广东、江苏等。

三是央企战略重组。国资委年中会议明确，下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。建议关注电气设备领域（哈尔滨电气集团、中国东方电气集团），汽车（一汽集团、东风汽车集团），化工（中国化工集团、中国化学），电力（国家电投集团、国家能源投资集团、大唐集团、华能集团、中核等）相关集团内的上市公司。