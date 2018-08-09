是“一日游”行情，还是继续构筑双底

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市小幅回落，银行、保险、证券、白马等板块表现疲软，盘中表现较为强势的依旧是石油、化工、水泥、钢铁等资源类板块。午后，股指又开始习惯性跳水，沪市跌去前日涨幅的一半，创业板指则大跌2.14%，收报1447.76点。两市合计成交3053亿元，次新股领跌。

铁路营业里程刷新高

根据国家十三五规划纲要，到2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，中西部路网规模达到9万公里左右。

根据铁路总公司的消息，截至2017年底，中国铁路营业里程达12.7万公里，其中高速铁路2.5万公里，中西部地区(含东三省)铁路营业里程达9.7万公里。

年初铁路总公司的会议称，2018年全国铁路固定资产投资安排7320亿元，投产新线4000公里，其中高铁投产新线3500公里。按此看，到2018年底，全国铁路营业里程将达13.1万公里，其中高铁为2.87万公里，已接近完成“十三五”的目标。2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。

扑尔敏价格垄断

不久前有药企采购、销售人员向媒体表示，由于原料药被经销商垄断，用于治疗鼻炎、皮肤黏膜过敏等的马来酸氯苯那敏 （扑尔敏）原料药一个月涨了58倍，每公斤单价由400元涨至23300元，这或涉及1000亿元规模成品药市场的正常生产与销售。业内人士指出：原料药指用于生产各类制剂的原料药物，处于医药产业链上游，是保障下游制剂生产、满足临床用药需求的基础。可关注相关公司走向。

政策预期仍在不断改善

今年以来，A股数百家上市公司披露大股东增持、股份回购公告。上市公司及其大股东回购或增持公司股份，表明其对公司经营和发展的坚定信心，是对股价偏低的逻辑判断。目前最新数据显示，A股沪深两市总市值共计47.14万亿元，2017年我国GDP为82.71万亿元，资产证券化率不足57%；同期美国股市总市值超31万亿美元，2017年美国GDP为19.39万亿美元，资产证券化率近160%。此外，截至6日，沪深两市破净股数量达230只，创历史新高。

但最近因外部因素纷扰，使得做多力量信心不足，本周一大幅反弹之下，机构仍不敢太过乐观。不过A股长期走势一直是内因占主导地位，近期政策预期在不断改善，当下A股估值和上市公司业绩都处于历史较优位置，假以时日市场收益风险比一定会大幅转好，但愿昨日回撤是继续构筑双底而不是“一日游”行情再现。