风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

在国常会定调 “积极的财政政策要更加积极，稳健的货币政策要松紧适度”之后，机构的注意力迅速转到政策红利上。不少分析师重点推荐计算机的中报布局机会和银行股的低估值买入机会；同时也有认为医药行业短期内因部分个股、细分领域爆出的“黑天鹅”事件或迎来调整的，但调整之后可能带来更好的买点，医药行业总体基本面依然向好。

显然，在资金面宽松的前提下，机构慢慢从悲观中回过神来，毕竟股指如此大幅下跌，这本身就充满机会，因为市场一方面正在对政策边际宽松进行确认，另一方面对前期深度调整之后的修复行情抱有期待。

“我觉得有一个板块不能忽视，那就是工程机械股板块。我们知道下半年稳基建、促内需是定了调的，搞基建，肯定离不开对工程机械的需求。”高智说。W ind数据显示，截至8月3日，工程机械板块已披露上半年业绩预告的10家上市公司中，有9家预计业绩实现增长。在较为宽松的政策环境下，国内基建投资有望延续工程机械板块高景气。从中长期来看，行业内企业财务报表修复、市场竞争格局优化和海外市场拓展将是工程机械行业健康发展的持久驱动力。郁教授表示赞同高智的观点，“大家梳理一下10年以来的行情演绎，会发现在基建大年，工程机械板块中都跑出了大牛股。今年也不例外。上半年受益基建投资拉动等原因，工程机械行业持续增长。今年1-6月份，挖掘机行业销量达12.01万台，同比增长60.02%。其他工程机械品种也保持高增长：今年1-6月份，装载机销量达5.86万台，同比增长29.98%；起重机销量达1.67万台，同比增长76.99%；叉车销量达30.76万台，同比增长26.62%。总体来看，工程机械行业保持高增长，板块高景气依旧持续。”郁教授建议大家的仓位中可以逢低配置一些这样的股票。

今日行情预测：探低回抽

仓位：70%