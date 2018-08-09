暴雨频频淹车 银保监提示：-车主可充分利用商业车险避风险

晨报记者 林劲榆

今年夏天，暴雨、台风袭击全国各地，很多城市道路遭遇水淹，一些车辆驶入水中造成损坏，给车主造成巨大损失。中国银行保险监督管理委员会提示保险消费者：关注汛期气象和出行信息，充分利用保险提供风险保障。

针对汛期易发生车辆被淹、发动机受损等事故，保险消费者可选择商业车险提供风险保障。目前，商业车险条款以行业示范条款为主，公司创新型条款为辅。行业示范条款包括4个主险和11个附加险。4个主险包括：机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险、机动车全车盗抢保险；11个附加险包括：玻璃单独破碎险、自燃损失险、新增加设备损失险、车身划痕损失险、发动机涉水损失险、修理期间费用补偿险、车上货物责任险、精神损害抚慰金责任险、不计免赔率险、机动车损失保险无法找到第三方特约险、指定修理厂险。其中，附加险不能独立投保。

选择商业车险时，保险消费者务必认真阅读保险条款，根据自身风险状况，选择购买适当的商业车险产品。如，根据行业示范条款中机动车损失保险的具体约定，保险公司只负责赔偿因暴雨等造成的被保险车辆直接损失，而由于发动机进水后导致的发动机损坏，不属于机动车损失保险的赔偿范围，为补偿发动机涉水受损风险，保险消费者还需另外投保发动机涉水损失险。今年，保险行业在江西、湖北、宁波、深圳四个地区推出了保障范围更广的机动车损失保险（I鄄ACJQL0001）新产品试点，其保险责任已包含发动机的涉水损失，这些地区的消费者无需再购买发动机涉水损失险。

车主可及时关注汛期气象和出行信息，如遇台风、暴雨等强对流天气，尽量减少驾车出行，确需外出时，绕开积水路段，保障人身、车辆安全。