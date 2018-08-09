银保监发布通知：-严防涉黑涉恶组织和个人进入银保行业

晨报记者 林劲榆

日前，中国银保监会发布《关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》。通知提到，要加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控股银行保险机构；严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人员。

对于银行业领域，通知明确，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；三是利用黑恶势力开展或协助开展业务的；四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的；五是面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相放贷的；六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际控制人的。

对于保险业领域，通知明确，要重点打击有组织的保险诈骗活动。通知要求，各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照相关文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道。