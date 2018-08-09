谨防陷阱 节省成本-境外刷卡选择通道有讲究

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

暑期正值出境游高峰期，购物也已经成了中国游客境外旅游的常规项目。购物时普遍选择使用信用卡付款，刷卡的时候很便利快捷，回国后如何还款却成了大难题。记者采访发现，不同渠道刷卡、还款的汇率和手续费都有所不同，游客应谨慎选择。

双币卡货币转换费率高

据了解，大部分持卡人申请银联与Visa或银联与MasterCard的双标信用卡年份比较久，由于习惯或其他原因还没有做调整，故至今使用的还是双标卡。双标卡只支持人民币和美元的交易，若当地货币为非美货币，同时持卡人刷卡时又没有选择银联通道，就会产生货币转换费。

刚从欧洲旅游归来的李先生向记者表示，他在欧洲购物时使用的信用卡办卡时间超过15年，分别是招商银行的银联、V isa双标识信用卡和平安银行的银联、Master-Card双标识信用卡。李先生在欧洲使用双标识信用卡进行消费时，无法直接以欧元进行结算，又没有走银联通道，都是欧元转换为美元进行结算的。回国后，用人民币购汇美元还款后一算，发现最终还款金额比购买时的交易金额高出了不少。

目前，国内提供的双标识信用卡，大部分是人民币、美元双币结算。如果持卡人旅游的地方既不能用美元结算，也不能用人民币结算，境外使用双标信用卡，需要将当地货币折换成美元进行结算。回国后，再用人民币还款时，还要将美元兑换成人民币计算。这样就产生了两次汇率折算，存在一定的汇率波动风险，有可能会给持卡人带来一定的汇率损失。

据了解，目前大部分银行都有全币种信用卡或多币种信用卡。在境外使用这种信用卡，基本上可以避免1%——1.5%的货币转换费的问题。另外，现在银行新发行的信用卡基本上都是单标卡，或者是银联卡，或者是visa卡，或者是M asterCard等。用银联卡在境外消费，可以实时将当地货币转换成人民币记账，并且不收货币转换费。若持卡人选择美元单标卡在美元地区消费，也没有货币转换费，若在非美地区消费，又会产生货币转换费。当然，部分银行和卡组织会推出优惠活动，为持卡人减免货币转换费。

境外刷卡谨防DDC陷阱

当然，也不是只要使用全币种信用卡就可以完全避免损失的，在境外刷卡还非常容易陷入DDC陷阱。DCC即“动态货币转换”，是一种金融服务。在境外付款时，由第三方服务商与商家联合，协助V ISA或M asterCard信用卡持卡人在销售点将交易费用转换为卡组织结算货币。信用卡组织在销售点并不向持卡人提供DCC选项，而是允许第三方DCC营运商按照其信用卡交易处理规则提供货币转换。这项金融服务的目的原本是为了降低持卡人在交易日至还款日之间可能产生的汇率风险，降低持卡人跨境支付的成本，也就是达成了所见即所付。

但是，境外刷卡时使用DCC把当地货币转换为美元入账是按照第三方运营商的汇率来计算的，这个汇率往往与当日的平均汇率出入很大，主要是因为其中包括了5%左右的第三方机构货币转换手续费。这样一来，与V isa和M asterCard收取的1%-1.5%的手续费相比，使用DCC后的手续费就会高出许多。

对于商家来说，使用DCC 便可以在外币结算的V isa或M asterCard交易中获利，信用卡收单机构也可以从交易过程中获得手续费利润，因此不少商家和收单机构都在推广这种付款方式。金先生向记者透露，他在俄罗斯购物时就曾被店员询问是用美元来进行结算还是用卢布进行结算。店员没有向他说明两种支付方式有什么区别，金先生习惯使然选择了美元结算，结果换算后发现交易金额高出不少。多出的部分其实就是使用DCC服务额外产生的费用。据了解，极端情况下甚至可能会产生高达消费金额18%的额外费用。

为了避免“被”DCC，持卡人在消费时，首先不要被商家言语诱惑自发选择该项服务，一定要选择使用当地货币而非美元进行付款。其次，务必仔细查看签购单上的货币种类是否只有当地货币一种。如果碰到商户未告知擅自使用DCC付款的情况，可拒绝签字，并要求商家撤销交易，重新刷卡。

最优选择：走银联通道

目前，银联网络已覆盖亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等170多个国家和地区，中国银联成为全球发卡量最大的银行卡组织。也就是说，如今境外游购物时基本都可以使用银联通道进行支付。在境外刷卡时，使用银联通道支付，将自动根据当日汇率把消费金额转换为人民币计入账户中，可直接以人民币还款，不需承担除商品价格之外的费用。

以工商银行为例，同样消费1000欧元，若是使用银联通道按照该行2018年8月6日的欧元兑人民币汇率7.875来计算，其还款金额为人民币7875元。若使用V isa或M asterCard通道要多收取1%-1.5%的手续费，即10-15欧元。再按照欧元兑美元汇率1.156计算，折算后金额为1167.56-1173.34美元。还款日美元兑人民币汇率可能产生波动，假设按照6.831的汇率来计算，则需还款人民币7975.6-8015.09元。即不考虑汇率波动的情况下，仍然要比直接使用银联通道多出超过100元。由此可见，除非人民币汇率在还款日大幅上涨，不然使用银联通道结算更优。

此外，若是商户可以用支付宝、微信等移动支付也会比较方便划算，消费金额都是按照当日的汇率直接折合成人民币计算，且不收取任何额外手续费。支付宝在汇率上还有专享特权，蚂蚁会员等级越高，境外使用支付宝扫码付款享受的汇率越高。记者调查发现，在支付宝钻石会员舒小姐的支付宝界面查询2018年8月6日美元对人民币汇率为6.794，而铂金会员商小姐查询的2018年8月6日美元对人民币汇率则为6.806，都比银联2018年8月6日美元对人民币汇率6.822要优惠。

当然，如今支付宝和微信等移动支付覆盖的商家还不如银联的多，所以选择银联通道仍然是最优选择。消费者可以根据情况选择合适的支付渠道，避免再陷入汇率和手续费的坑里。