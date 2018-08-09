上海银监局推进科技金融与普惠金融工作

晨报记者 刘志飞

8月7日，上海银监局在杨浦区长阳创谷召开2018年上海银行业科技金融与普惠金融工作推进会，总结交流工作经验，指导辖内银行业结合区域经济特点，以科技金融和普惠金融为抓手，通过进一步探索体制机制创新，持续提升金融服务实体经济能力。

在推动科技金融方面，2017年9月，上海银监局与上海市科委联合发布了《上海银行业支持上海科创中心建设的行动方案（2017-2020年）》，提出上海银行业支持科创中心建设的发展策略、重点任务和规划目标。经过近一年的探索实践，辖内银行业金融机构支持科技创新工作取得阶段性成效。截至2018年6月末，上海辖内科技型企业贷款存量户数5768户，同比增长15.1%；贷款余额2417.09亿元，同比增长21.1%；不良贷款率0.36%，低于辖内银行业整体不良贷款率0.21个百分点。

在发展普惠金融方面，上海银行业金融机构贷款覆盖面广，贷小贷微趋势明显，普惠口径的小微企业贷款增长较快，收费降低明显。截至2018年6月，上海银行业500万元以下（含）小微企业贷款余额1760.31亿元，同比增长45.84%；2018年上半年，上海银行业金融机构合计取消收费项目120项，整合精简收费项目91项，降低收费标准项目54项，合计少收费6.80亿元，为服务实体经济减负做出积极贡献。

此次工作推进会，上海银监局从“新使命、新要求、新举措”三个方面，对辖内科技金融的业务发展和监管保障作了部署，同时对辖内普惠金融发展的“新框架”提出了要求。

上海银监局韩沂局长在讲话中指出，在支持服务国家创新驱动发展战略和上海科创中心建设方面，辖内科技支行的金融服务水平是一个“试金石”，下一步要推动科技支行构建“四化”体系，通过专业化经营、特色化发展、体系化运作、品牌化管理，打造上海科技金融的靓丽名片，发挥引领和示范效应。在发展普惠金融方面，要不忘初心，坚定推进普惠金融发展战略；秉持匠心，踏实做好普惠金融业务细节；把握核心，不断推进普惠金融机制建设；善于革新，运用大数据互联移动技术推进普惠金融；守住良心，切实降低普惠金融的综合成本，深入探索“大都市型普惠金融的上海模式”，不折不扣地落实好党中央、国务院关于发展普惠金融的决策部署。